EKPSS tercih takvimi ÖSYM | 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 2025 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih süreciyle ilgili detayları açıkladı. EKPSS tercih işlemleri 16 Ocak 2025 saat 14.30'da başlayadı. Adaylar tercihlerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.
EKPSS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?
ÖSYM'nin duyurusuna göre EKPSS tercih işlemleri, 16 Ocak 2025 saat 14.30'da başladı. Tercih süreci ise 27 Ocak 2025 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapabilecekler.
Kimler Tercih Yapabilir?
EKPSS'ye katılan adaylar, yalnızca sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından tercih yapabilir. Örneğin, sınav sırasında lisans düzeyinde başvuru yapan bir aday, mezuniyet durumu değişmiş olsa bile farklı bir öğrenim düzeyinden tercih yapamaz.
Yerleştirme Nasıl Yapılacak?
Yerleştirme işlemleri, adayların puanları ve tercih sıraları göz önünde bulundurularak yapılacak. ÖSYM, tercih kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda kadrolara yerleştirme işlemlerini tamamlayacak.Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından henüz net bir tarih açıklanmadı. Adaylar, sonuçların ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulmasını bekliyor.
EKPSS Kılavuzu ve Kadro Detayları
2025-EKPSS tercih kılavuzunda, engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları detaylı şekilde yer alıyor. Tercih sürecine başlamadan önce kılavuzun dikkatlice incelenmesi adaylar için önem taşıyor.
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