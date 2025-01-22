EKPSS tercih takvimi ÖSYM | 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin duyurusuna göre EKPSS tercih işlemleri, 16 Ocak 2025 saat 14.30'da başladı. Tercih süreci ise 27 Ocak 2025 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapabilecekler.

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Kimler Tercih Yapabilir?

EKPSS'ye katılan adaylar, yalnızca sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından tercih yapabilir. Örneğin, sınav sırasında lisans düzeyinde başvuru yapan bir aday, mezuniyet durumu değişmiş olsa bile farklı bir öğrenim düzeyinden tercih yapamaz.