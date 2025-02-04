Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgası kamerada

Büyükçekmece'de minibüs şoförleri Nihat Baysal(61) ile Çağlar U.(40) yolcu sebebiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Çağlar U., beyzbol sopasıyla Baysal'a saldırdı. Kafasına darbe alarak yaralanan Baysal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanedeki müdahale sırasında doktorlar, Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Olay sonrasında sopalı saldırgan Çağlar U. gözaltına alınırken, Baysal'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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