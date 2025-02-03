2025 FİTRE MİKTARI NE KADAR? Diyanet Ramazan ayı öncesinde fıtır sadakası kaç TL oldu?

Son dakika haberleri... 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazanı'ndan 2026 Ramazanına kadar geçerli olacak fitre bedelinin 180 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Fitre Nedir?
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, hem manevi hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla fitre verirler. Fitre, zekat gibi İslam'ın önemli ibadetlerinden biridir ve Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi kişilere yapılan mali yardımı ifade eder. Bu ibadet, zengin ve fakir arasındaki farkları azaltarak sosyal adaleti sağlamayı hedefler. Fitre vermek, her mükellef Müslüman için farz kılınmıştır ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü, güneş doğmadan önce verilmesi gerekir.
Fitre Kimlere Verilir?
Fitre, İslam dininde öncelikle fakir ve muhtaç kişilere verilmesi gereken bir yardımdır. Zekat gibi fitre de belirli bir sıralamaya tabidir. Öncelik, fakirlere, muhtaçlara, borçlulara ve yolda kalmış yolculara verilir. Bu dağıtımın amacı, toplumda adaletin sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesidir. Fitre, tek bir kişiye verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.
Fitre Ne Zaman Verilir?
Fitrenin verilmesi gereken en doğru zaman, Ramazan Bayramı'nın birinci günü, güneş doğmadan önceki andır. Ancak, fitre bayram gününden önce de verilebilir, hatta bu daha faziletlidir. Bayram namazı öncesinde fitre vermek müstehap kabul edilmekte olup, bu durum daha fazla sevap kazandıran bir uygulamadır. Ancak bayramın ilk günü veya sonrasında da verilebilir, ancak en yüksek sevap, bu sadakayı belirtilen zamanda vermekle elde edilir.
Fitre Kime Verilmez?
Fitre, dini açıdan zengin sayılan kişilere verilmez. Ayrıca, anne, baba, çocuk, torun, dedeler ve nineler gibi yakın akrabalara da fitre verilmesi caiz değildir. Bununla birlikte, eşe fitre verilmesi de uygun görülmemektedir. Fitre, bu kişilere verilmemekle birlikte, ihtiyaç sahiplerine yapılan bu yardımlar, toplumsal sorumluluğu yerine getirme adına oldukça önemli bir ibadettir.