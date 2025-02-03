2025 FİTRE MİKTARI NE KADAR? Diyanet Ramazan ayı öncesinde fıtır sadakası kaç TL oldu?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fitre miktarı da merak konusu oldu. Müslümanların Ramazan ayında vermeleri gereken fitre bedeli Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu yılın fitre tutarını öğrenmek isteyenler “Ramazan fitresi ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:42 PAYLAŞ ABONE OL

Son dakika haberleri... 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazanı'ndan 2026 Ramazanına kadar geçerli olacak fitre bedelinin 180 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

A Haber foto arşiv Fitre Nedir? Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, hem manevi hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla fitre verirler. Fitre, zekat gibi İslam'ın önemli ibadetlerinden biridir ve Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi kişilere yapılan mali yardımı ifade eder. Bu ibadet, zengin ve fakir arasındaki farkları azaltarak sosyal adaleti sağlamayı hedefler. Fitre vermek, her mükellef Müslüman için farz kılınmıştır ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü, güneş doğmadan önce verilmesi gerekir.