2025 TUS/1 başvuru tarihleri ÖSYM | TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) maratonu, 2025 yılı için başvuru sürecinin başlamasıyla hız kazandı. TUS, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için girdiği, yılda iki kez düzenlenen bir sınavdır. 2025-TUS 1. Dönem başvuruları ise 4 Şubat itibarıyla başladı. Peki, 2025 TUS başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur ve başvuru ücreti ne kadar?
2025 TUS/1 Başvuruları Ne Zaman Başladı?
TUS başvuru süreci 4 Şubat Salı günü saat 16.15 itibarıyla başlamış bulunuyor. Adaylar, başvurularını 12 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen platformlar üzerinden yapılabilecek.
Başvuru işlemi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Adayların başvuru işlemlerini son tarihe bırakmadan yapmaları öneriliyor.
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2025 TUS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
2025 TUS 1. Dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Tıp fakültesi mezunları, bu sınavda başarılı olarak uzmanlık eğitimi alma yolunda önemli bir adım atacaklar.
2025 TUS Başvuru Ücreti Ne Kadar?
TUS başvuru ücreti, sınav için başvuru yapan adaylardan alınan bir diğer önemli detay. Ancak, başvuru ücretinin ne kadar olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Adaylar, başvuru işlemini tamamladıktan sonra, ödeme işlemini de aynı platform üzerinden gerçekleştirebilecek.