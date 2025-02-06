2025 TUS/1 başvuru tarihleri ÖSYM | TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) maratonu, 2025 yılı için başvuru sürecinin başlamasıyla hız kazandı. TUS, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için girdiği, yılda iki kez düzenlenen bir sınavdır. 2025-TUS 1. Dönem başvuruları ise 4 Şubat itibarıyla başladı. Peki, 2025 TUS başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur ve başvuru ücreti ne kadar?