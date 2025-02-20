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Ankara'da vahşet! Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı | Kanlar içinde pencereden yardım çığlığı...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde A.E., tartıştığı eşi G.N.E. ve 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Kan donduran olayda yaralı kadın, pencerede 'yardım edin' diyerek ağladı.O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:12
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Ankara’da vahşet! Eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı | Kanlar içinde pencereden yardım çığlığı...
EŞİ İLE 5 YAŞINDAKİ KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI!

Olay, saat 15.00 sıralarında çiftin oturduğu Satıkadın Mahallesindeki evde meydana geldi. A.E., bilinmeyen nedenle eşi G.N.E. ile tartıştı. A.E., tartışmanın büyümesi üzerine eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı.

(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

Yaralı kadın olay sonrası pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, pencerede 'yardım edin' diyerek ağlayan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kardeşi, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.N.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, kasık bölgesinden yaralanan K.Ö. ise Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

KENDİSİNİ DE YARALADI
Olayın ardından kaçan A.E., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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