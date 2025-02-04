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Çanakkale'de vahşet! Çöp kovasında kesik baş bulundu! Karısı gözaltında...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 11:48 Güncelleme: 04.02.2025 11:56
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Çanakkale’de vahşet! Çöp kovasında kesik baş bulundu! Karısı gözaltında...

Çanakkale’de 60 yaşındaki İsmail D., evinde başı gövdesinden ayrılmış halde ölü bulundu. Olayın ardından jandarma, İsmail D.'nin eşi Erebiş D.'yi (56) gözaltına aldı. Erebiş D.'nin, olay sonrasında oğlunun yanına gittiği öğrenildi.

Tüyleri diken diken eden olay Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde yaşandı. Üç gündür İsmail Damar'dan haber alamayan yakınları, köydeki eve gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Çanakkale’de vahşet! Çöp kovasında kesik baş bulundu! Karısı gözaltında...

İsmail Damar, başı kesilmiş halde bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Savcının incelemelerinin ardından Damar'ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İddiaya göre, cansız bedeni evde olan İsmail Damar'ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İsmail Damar'ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Çanakkale’de vahşet! Çöp kovasında kesik baş bulundu! Karısı gözaltında... Çanakkale’de vahşet! Çöp kovasında kesik baş bulundu! Karısı gözaltında... Çanakkale’de vahşet! Çöp kovasında kesik baş bulundu! Karısı gözaltında...
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