Türkiye’nin sığınak yönetmeliği güncellendi! Millet bahçelerinin altları, metro tünelleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini yeniledi. Bakan Kurum konuya ilişkin 'Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik' açıklamasında bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:57