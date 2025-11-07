Viral Galeri Viral Tıkla Türkiye’nin sığınak yönetmeliği güncellendi! Millet bahçelerinin altları, metro tünelleri...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini yeniledi. Bakan Kurum konuya ilişkin 'Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik' açıklamasında bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:57
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 ay süren çalışmalar kapsamında Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini güncelledi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle; millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni düzenleme ile belirlenen kriterlerin üzerindeki yeni yapılacak konutlarda, yurt, otel ve bakımevi gibi yataklı hizmet veren sağlık tesisleri ile sanayi ve imalat tesislerine sığınak yapım zorunluluğu getirildi.

Sığınaklar yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi hareket kısıtlılığı olanların da kullanımına olanak sağlayacak şekilde TSE standartlarına göre dizayn edilecek. Mevcut tüm özel veya genel sığınakların en geç 1 yıl içinde denetlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu olacak. Sığınaklara ait ruhsatlar AFAD'a bildirilecek.

10'DAN FAZLA KONUTLU BİNALARDA SIĞINAK ZORUNLU OLACAK

10'dan fazla konutlu binalarda sığınak zorunlu olacak.

Yatak sayısı 50'den fazla olan yurt, otel gibi konaklama binalarında sığınak zorunlu tutulacak.

