Sığınak projesi Türkiye için ne kadar önemli?

Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini güncellemesinin ardından gözler olası bir savaş durumuna hazırlık mı yapılıyor sorularının sorulmasına neden olurken A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programa katılan Savunma, Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alabarda son yıllarda saldırıların dronlar üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekerek "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kulak arkası etmeyerek çıkardığı ve sonuçlarını hep beraber göreceğimiz çok önemli ve başarılı bir çalışmadır." dedi.