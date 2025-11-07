Türkiye’de sığınak kararı savaş hazırlığı mı?

07 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 07.11.2025 23:39
Türkiye'de 81 il için sığınak projesinin hayata geçirilmesi kararının ardından yönetmeliğin değişmesiyle akıllara olası bir savaş hazırlığı mı yapılıyor? sorularını akıllara getirken A Haber'de sığınak seferberliği konusu Haktan Uysal'ın moderatörlüğündeki Aklın Yolu programında ele alındı. Programa konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, sığınaklar projesine ilişlkin değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ; Türkiye'nin dört bir yanında savaşların sürdüğünü hatırlatarak "Alınan karar oldukça önemli. Devletimiz olası bir hadisenin sıçrama ihtimaline karşı acilen ve en kötüye göre senaryo oluşturur. Sığınak projesi tedbir amaçlıdır." dedi.
