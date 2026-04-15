Okul saldırısı sonrası DMM uyardı: Kara propaganda amacı taşıyan içeriklere dikkat

Kahramanmaraş’ta okul saldırısı olayı ile sosyal medyada dezenformasyon içerikleri yayıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan uyarıda ise algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletin tüm ilgili birimlerinin teyakkuz halinde olduğu vurgulanarak Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlar için dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrası sosyal medyada kamu kurumlarını zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içerikler dolaşıma sokuldu.

Bu paylaşımlara yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından vatandaşlara uyarı açıklaması yapıldı.

Dezenformasyona yönelik devletin tüm birimlerinin teyakkuzda olduğu belirtilen açıklamada "Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir." denildi.

DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir.