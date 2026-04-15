CANLI YAYIN

Okul saldırısında yürek yakan detay! Vefat eden Ayla öğretmen kendini siper etmiş

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri belli oldu. Öğretmen Ayla Kara da o isimlerden biri... Katliamda öğrencilerini korumak isteyen Ayla öğretmen silahlı saldırıda kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULA SİLAHLI SALDIRI

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ NETLEŞTİ

Olayda saldırgan da ölmüştü. Okul saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

AYLA ÖĞRETMEN YÜREK DAĞLADI: ÖĞRENCİLERİNİ KORUMUŞ

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti. Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.

Yaralıların ildeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.

Evlatlarımızı katile dönüştüren dijital tuzakEvlatlarımızı katile dönüştüren dijital tuzakEVLATLARIMIZI KATİLE DÖNÜŞTÜREN DİJİTAL TUZAK

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın