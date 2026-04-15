Okul saldırısında yürek yakan detay! Vefat eden Ayla öğretmen kendini siper etmiş

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 00:01 Son Güncelleme: 16 Nisan 2026 00:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri belli oldu. Öğretmen Ayla Kara da o isimlerden biri... Katliamda öğrencilerini korumak isteyen Ayla öğretmen silahlı saldırıda kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti.