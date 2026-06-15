Öğretmen eşini ve kayınpederini öldüren caninin ifadesine ulaşıldı: 1,5 milyon lira yüzünden tartıştık

Antalya'da kendisi gibi öğretmen olan eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle öldüren coğrafya öğretmeni Orhan Bulak'ın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Tartışmanın eşinin sürekli tayin istemesinden kaynaklandığını öne süren Bulak'ın, "Eşimin hesabında bulunan 1,5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi" dediği öğrenildi.

Antalya'da öğretmen Orhan Bulak'ın (43) kendisi gibi öğretmen olan eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü (74) pompalı tüfekle katlettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre coğrafya öğretmeni Orhan Bulak ile din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak arasında kahvaltı sırasında Aslıhan Bulak'ın kendisinden habersiz şekilde Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

3 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET SAÇTI Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Bulak, evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği alarak yaşları 2 ile 9 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş etti.

EŞİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı gözaltına aldı. Daireye giren sağlık ekipleri Cafer Tayyar Öztürk'ü salonda, kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ı ise balkonda hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Aslıhan Öztürk Bulak ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"SÜREKLİ TAYİN İSTİYORDU" Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Orhan Bulak'ın ifadesine ulaşıldı. Bulak'ın polisteki ifadesinde mayıs ayında eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından Aslıhan Öztürk Bulak'ın Bursa'da yaşayan babasının yanına gittiğini, kendisinin de peşinden giderek eşi ve kayınpederini Antalya'ya dönmeye ikna ettiğini söylediği öğrenildi.