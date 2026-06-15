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Öğretmen eşini ve kayınpederini öldüren caninin ifadesine ulaşıldı: 1,5 milyon lira yüzünden tartıştık

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Antalya'da kendisi gibi öğretmen olan eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle öldüren coğrafya öğretmeni Orhan Bulak'ın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Tartışmanın eşinin sürekli tayin istemesinden kaynaklandığını öne süren Bulak'ın, "Eşimin hesabında bulunan 1,5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi" dediği öğrenildi.

Öğretmen eşini ve kayınpederini öldüren caninin ifadesine ulaşıldı: 1,5 milyon lira yüzünden tartıştık 1

Antalya'da öğretmen Orhan Bulak'ın (43) kendisi gibi öğretmen olan eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü (74) pompalı tüfekle katlettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre coğrafya öğretmeni Orhan Bulak ile din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak arasında kahvaltı sırasında Aslıhan Bulak'ın kendisinden habersiz şekilde Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

Öğretmen eşini ve kayınpederini öldüren caninin ifadesine ulaşıldı: 1,5 milyon lira yüzünden tartıştık 2

3 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET SAÇTI

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Bulak, evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği alarak yaşları 2 ile 9 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş etti.

Öğretmen eşini ve kayınpederini öldüren caninin ifadesine ulaşıldı: 1,5 milyon lira yüzünden tartıştık 3

EŞİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı gözaltına aldı.

Daireye giren sağlık ekipleri Cafer Tayyar Öztürk'ü salonda, kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ı ise balkonda hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Aslıhan Öztürk Bulak ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öğretmen eşini ve kayınpederini öldüren caninin ifadesine ulaşıldı: 1,5 milyon lira yüzünden tartıştık 4

"SÜREKLİ TAYİN İSTİYORDU"

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Orhan Bulak'ın ifadesine ulaşıldı.

Bulak'ın polisteki ifadesinde mayıs ayında eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından Aslıhan Öztürk Bulak'ın Bursa'da yaşayan babasının yanına gittiğini, kendisinin de peşinden giderek eşi ve kayınpederini Antalya'ya dönmeye ikna ettiğini söylediği öğrenildi.

Öğretmen eşini ve kayınpederini öldüren caninin ifadesine ulaşıldı: 1,5 milyon lira yüzünden tartıştık 5

Şüpheli ifadesinde, "Tayin meselesi yüzünden daha önce de tartışmıştık. Sürekli tayin istiyordu. Kahvaltı yaptığımız sırada yine aynı konu açıldı ve tartıştık. Eşimin hesabında bulunan 1,5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" iddiasında bulundu.

Bulak'ın olay günü eşinin isteğiyle Bursa'ya tayininin çıktığını öğrenmesinin ardından çıkan tartışma sonrasında olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Öğretmen eşini ve kayınpederini öldüren caninin ifadesine ulaşıldı: 1,5 milyon lira yüzünden tartıştık 6

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Orhan Bulak, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Orhan Bulak, çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmen eşini ve kayınpederini öldüren caninin ifadesine ulaşıldı: 1,5 milyon lira yüzünden tartıştık 7

CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Aslıhan Öztürk Bulak ve kayınbabası Cafer Öztürk'ün naaşları Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Adana'nın Pozantı ilçesine götürüldü.

Baba ile kızı için Yanıkhan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazına aile yakınları ile Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz ve Belediye Başkan Vekili Kamil Erbil de katıldı.

Namaz sonrasında baba ve kızının naaşları yan yana toprağa verildi.

Eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle katletti EŞİ VE KAYINPEDERİNİ POMPALI TÜFEKLE KATLETTİ
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