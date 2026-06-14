Antalya'da tayin tartışması kanlı bitti! Öğretmen eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katletti

"SİLAH SESİYLE HABERİMİZ OLDU"

Ailenin çocuklarına baktığını söyleyen komşuları Ayşe Ateş, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Silah sesiyle haberimiz oldu. 3-4 el ateş edildi, herkes dışarı çıktı, 112'yi çağırdılar. Kızları benim elimde büyüdü. 3 buçuk aylıkken aldım, 2 yaşına kadar ben baktım. Yaklaşık 10 yıllık komşuyuz. Kayınpederi ile karısını vurmuş. Aile arasında sorun varmış ama ne derece, onu bilmiyorum."