Osman Oruç'un ölüm sebebi ortaya çıktı! Şüpheliden kan donduran ifade: Şakalaşıyorduk

BOYUN BÖLGESİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs tarihinde Kartal Yakacık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda Osman Oruç isimli kişinin ölü bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

İlk incelemelerde şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucuyla farklı bir boyut kazandı. İncelemede maktulün boyun bölgesinde kıkırdak kırığı tespit edilmesi üzerine soruşturma kasten öldürme kapsamında derinleştirildi.