Osman Oruç'un ölüm sebebi ortaya çıktı! Şüpheliden kan donduran ifade: Şakalaşıyorduk
İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda ölü bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Otopsi raporunun ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Eren K.'nin ilk ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, darp etmedim" dediği öğrenildi.
İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda ölü bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada otopsi sonucunun belli olmasıyla birlikte çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
BOYUN BÖLGESİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs tarihinde Kartal Yakacık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda Osman Oruç isimli kişinin ölü bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.
İlk incelemelerde şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucuyla farklı bir boyut kazandı. İncelemede maktulün boyun bölgesinde kıkırdak kırığı tespit edilmesi üzerine soruşturma kasten öldürme kapsamında derinleştirildi.
DARP EDİP ARACA BİNDİRMİŞ
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında HTS kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve teknik takip incelemeleri sonucunda Oruç'un olaydan önce Sultanbeyli Gölet Parkı'nda darp edilerek bir araca bindirildiği belirlendi.
OLAYDAKİ ARACI YEDİEMİNDEN TESLİM ALDI
Cinayet Masası ekipleri, maktul ile olay günü yoğun irtibatı bulunan ve ortak baz kayıtları tespit edilen Eren K.'nin olayda kullanılan aracı yediemin otoparkından teslim aldığını ortaya çıkardı.
TUTUKLANDI
Yapılan takip çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi 40 yaşındaki Eren K., Üsküdar'da sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen araçta Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından luminol (kan izi tespiti) çalışması başlatıldı. Şüpheli Eren K., hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından adliyeye sevk edildi. Eren K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"ŞAKALAŞIYORDUK, DARP ETMEDİM"
Şüphelinin ilk ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, darp etmedim" dediği öne sürüldü.