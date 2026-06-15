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Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda gerçekleşen milyonluk soyguna ilişkin soruşturmada önemli bir eşik daha aşıldı. Ocak ayında düzenlenen operasyonun ardından firari olarak aranan örgüt lideri Muhammet Seferoğlu ile kuzeni Muhammet Efe, Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanarak İstanbul'a getirildi. İtirafçı ifadeleri ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsüyle derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin çaldıkları altın ve gümüşleri gayrimenkul ve araç alım-satımı üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar 1

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi.

Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ EMANET SOYGUNUNDA SICAK GELİŞME

Öte yandan altınların İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti.

Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar 3

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli emanet kasasındaki hırsızlık soruşturması kapsamında, 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükselmişti. İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen hırsızlık, aslında organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı.

Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar 4

Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S.'nin soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S.'nin kuzeni M.E ile birlikte firari olduğu öğrenildi. Öte yandan, M.S.'nin kız arkadaşı Elif D.'nin 'Para aklama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen M.S.'nin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar 5

FİRARİ BARONLAR SINIRDA ENSELENDİ

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan skandal soygunun ardından emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz takip sonuç verdi. Dosyanın en önemli iki ismi olan Muhammet Seferoğlu ve Muhammet Efe'nin yakalanışına dair detayları paylaşan A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İkisi de geçtiğimiz gün, 2 gün önce Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacağı sırada direkt olarak gözaltına alındı. Sonrasındaysa İstanbul'a getirildiler" ifadelerini kullandı.

Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar 6

Halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden şüpheliler hakkında bilgi veren Mercan, "Yarın sabah itibarıyla de Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılacak" sözleriyle sürecin takvimini paylaştı.

Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar 7

İTİRAFÇI DÜĞMEYE BASTI, OPERASYON DERİNLEŞTİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli detaylardan biri, ocak ayında 50'den fazla adrese yapılan baskınlar sonrası gözaltına alınan bir ismin itirafları oldu. Operasyonun arka planını anlatan Mustafa Kadir Mercan, "Ocak ayında hatırlayacak olursanız Adli Emanet Soygunu'na ilişkin bir operasyon düzenlenmişti. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli bu organize yapıyı ifşa etti desek yeridir. Çünkü kendisi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak istedi ve bu kapsamda da soruşturma daha da derinleşmişti" dedi. Bu itiraflar sayesinde, örgütün hiyerarşik yapısı ve firari isimlerin rolleri bir bir deşifre edildi.

Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar 8

400 SAATLİK KAYIT VE KİRLİ PARA TRAFİĞİ

Şebekenin çaldığı değerli madenleri nasıl nakite çevirdiği ve parayı nasıl sisteme soktuğu da emniyetin radarına takıldı. Soruşturmanın teknik detaylarına değinen A Haber Muhabiri Mercan, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan derin araştırmalar neticesinde yaklaşık 300-400 saatlik de bir kamera görüntüsü izlenmişti" bilgisini verdi.

Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar 9

. Paranın izini süren ekiplerin ulaştığı sonuçları aktaran Mercan, "Erdal Timurtaş'la birlikte soygun gerçekleştirildikten sonra hem altınları hem de gümüşleri elden çıkardıktan sonra bazı illerde hem arsa, yapı işlerine girdikleri hem de araba alım satım işlerine girdikleri tespit edilmişti. Bu kapsamda da parayı bu şekilde aklayabileceklerini düşünmüşlerdi" diyerek vurguncuların kirli planını gözler önüne serdi.

Ahaber
A Haber
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