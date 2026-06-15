Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar
Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda gerçekleşen milyonluk soyguna ilişkin soruşturmada önemli bir eşik daha aşıldı. Ocak ayında düzenlenen operasyonun ardından firari olarak aranan örgüt lideri Muhammet Seferoğlu ile kuzeni Muhammet Efe, Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanarak İstanbul'a getirildi. İtirafçı ifadeleri ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsüyle derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin çaldıkları altın ve gümüşleri gayrimenkul ve araç alım-satımı üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi.
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan altınların İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli emanet kasasındaki hırsızlık soruşturması kapsamında, 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükselmişti. İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen hırsızlık, aslında organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S.'nin soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S.'nin kuzeni M.E ile birlikte firari olduğu öğrenildi. Öte yandan, M.S.'nin kız arkadaşı Elif D.'nin 'Para aklama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen M.S.'nin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
FİRARİ BARONLAR SINIRDA ENSELENDİ
Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan skandal soygunun ardından emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz takip sonuç verdi. Dosyanın en önemli iki ismi olan Muhammet Seferoğlu ve Muhammet Efe'nin yakalanışına dair detayları paylaşan A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İkisi de geçtiğimiz gün, 2 gün önce Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacağı sırada direkt olarak gözaltına alındı. Sonrasındaysa İstanbul'a getirildiler" ifadelerini kullandı.