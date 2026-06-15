Adli emanet soygununda kritik gelişme! 2 firari teslim oldu: Vurgunda dikkat çeken detaylar

Halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden şüpheliler hakkında bilgi veren Mercan, "Yarın sabah itibarıyla de Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılacak" sözleriyle sürecin takvimini paylaştı.

İTİRAFÇI DÜĞMEYE BASTI, OPERASYON DERİNLEŞTİ Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli detaylardan biri, ocak ayında 50'den fazla adrese yapılan baskınlar sonrası gözaltına alınan bir ismin itirafları oldu. Operasyonun arka planını anlatan Mustafa Kadir Mercan, "Ocak ayında hatırlayacak olursanız Adli Emanet Soygunu'na ilişkin bir operasyon düzenlenmişti. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli bu organize yapıyı ifşa etti desek yeridir. Çünkü kendisi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak istedi ve bu kapsamda da soruşturma daha da derinleşmişti" dedi. Bu itiraflar sayesinde, örgütün hiyerarşik yapısı ve firari isimlerin rolleri bir bir deşifre edildi.

400 SAATLİK KAYIT VE KİRLİ PARA TRAFİĞİ Şebekenin çaldığı değerli madenleri nasıl nakite çevirdiği ve parayı nasıl sisteme soktuğu da emniyetin radarına takıldı. Soruşturmanın teknik detaylarına değinen A Haber Muhabiri Mercan, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan derin araştırmalar neticesinde yaklaşık 300-400 saatlik de bir kamera görüntüsü izlenmişti" bilgisini verdi.