Manisa'da aile faciası! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını silah kabzasıyla yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, annesini kurtarmaya çalışan 18 yaşındaki kızını da silahın kabzasıyla yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde eşiyle uzun süredir geçimsizlik yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen aile faciasında bir kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı. Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs, çıkan tartışmanın ardından eşine ateş açtı. Annesini korumaya çalışan genç kız da saldırı sırasında yaralandı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kantar operatörü Vedat Yılmaz (55), konuşmak amacıyla boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Yılmaz'ın (55) bulunduğu eve gitti. Çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine Vedat Yılmaz, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

KIZINI DA YARALADI Saldırı sırasında araya girerek annesini korumaya çalışan E.D.Y. (18) de hedef oldu. Şüphelinin genç kıza silahın kabzasıyla vurduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kızı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ulviye Yılmaz, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı. E.D.Y. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.