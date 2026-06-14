FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarında yaşanan sürpriz sonuçlar, FIFA dünya sıralamasında önemli değişimlere yol açtı. Turnuvada alınan sonuçların ardından birçok takım yer değiştirirken, A Milli Futbol Takımımızın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyet sıralamaya olumsuz yansıdı. Ay-Yıldızlıların yaşadığı düşüş futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, listenin üst sıralarındaki hareketlilik de dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, sahadaki sonuçlar FIFA dünya sıralamasında da önemli değişimlere neden oluyor.

Turnuvanın ilk maçlarında alınan galibiyetler bazı takımlara yükseliş getirirken, beklenmedik puan kayıpları ise sıralamadaki dengeleri değiştirdi.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonunda oynanan her karşılaşma, takımların uluslararası arenadaki konumunu doğrudan etkilerken, güncellenen tablo futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük beklentilerle başlayan A Milli Futbol Takımımız, Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından FIFA dünya sıralamasında puan kaybı yaşadı.