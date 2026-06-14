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FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarında yaşanan sürpriz sonuçlar, FIFA dünya sıralamasında önemli değişimlere yol açtı. Turnuvada alınan sonuçların ardından birçok takım yer değiştirirken, A Milli Futbol Takımımızın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyet sıralamaya olumsuz yansıdı. Ay-Yıldızlıların yaşadığı düşüş futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, listenin üst sıralarındaki hareketlilik de dikkat çekti.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, sahadaki sonuçlar FIFA dünya sıralamasında da önemli değişimlere neden oluyor.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 2

Turnuvanın ilk maçlarında alınan galibiyetler bazı takımlara yükseliş getirirken, beklenmedik puan kayıpları ise sıralamadaki dengeleri değiştirdi.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 3

Dünya futbolunun en büyük organizasyonunda oynanan her karşılaşma, takımların uluslararası arenadaki konumunu doğrudan etkilerken, güncellenen tablo futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 4

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük beklentilerle başlayan A Milli Futbol Takımımız, Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından FIFA dünya sıralamasında puan kaybı yaşadı.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 5

Güncellenen verilere göre Ay-Yıldızlı ekip sıralamada gerileme yaşarken, alınan sonucun uluslararası konumdaki etkisi de dikkat çekti. Futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu düşüşün ardından gözler, millilerin grupta oynayacağı kritik karşılaşmalara çevrildi.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 6

Öte yanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçlarının ardından FIFA dünya sıralamasında dikkat çeken değişimler yaşandı.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 7

Favori ekiplerin beklenmedik puan kayıpları üst sıralardaki dengeleri değiştirirken, Türkiye'nin güncel konumu ve gruptaki rakiplerinin sıralamadaki durumu da futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 8

Turnuvada alınan her sonucun dünya sıralamasına doğrudan etki ettiği bu süreçte, Ay-Yıldızlı ekip ise yaşadığı puan kaybını telafi etmek için gözünü önündeki kritik karşılaşmalara çevirmiş durumda.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 9

İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve Türkiye'nin listedeki yeri…

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Millilerin listedeki yeri belli oldu 10
SIRALAMA ÜLKE PUAN
1 Arjantin 1877.27
2 İspanya 1874.71
3 Fransa 1870.70
4 İngiltere 1828.02
5 Portekiz 1767.85
6 Brezilya 1765.34
7 Fas 1755.62
8 Hollanda 1753.57
9 Belçika 1742.24
10 Almanya 1735.77
11 Hırvatistan 1714.87
12 İtalya 1704.73
13 Meksika 1700.98
14 Kolombiya 1698.35
15 ABD 1688.53
16 Senegal 1684.07
17 Uruguay 1673.07
18 Japonya 1661.58
19 İsviçre 1640.92
20 İran 1619.58
21 Danimarka 1619.47
22 Güney Kore 1612.55
23 Avustralya 1605.61
24 Ekvador 1598.52
25 Avusturya 1597.40
26 Nijerya 1585.02
27 Türkiye 1569.47
28 Cezayir 1571.03
29 Mısır 1562.37
30 Norveç 1557.44
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