Hakkari'de aile içi vahşet! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir şahıs kayınpederinin evinde eşi, kayınvalidesi, kayınbiraderi ve baldızını silahla öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan M.G. ağır yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan şahıs, 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

4 KİŞİYİ BİRDEN ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.