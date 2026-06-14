Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük ildeki son durumu da özetleyen Çelik, "Ankara'da bugün akşam saatlerine kadar kısa süreli yerel yağışlar sürecek ancak önümüzdeki üç gün yağış beklemiyoruz, sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak. İstanbul ve İzmir'de de önümüzdeki üç gün hava az bulutlu ve açık geçecek. İstanbul'da sıcaklık 30, İzmir'de ise 34 dereceye kadar yükselecek" diye konuştu.