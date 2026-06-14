Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde sıcaklıkların birkaç derece artacağını ancak yağışların tamamen sona ermeyeceğini açıkladı. Çelik, 19 Haziran Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen yeni yağış sistemine karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumu tahminlerini A Haber canlı yayınında paylaştı.
Ankara'daki şiddetli yağışların ardından sistemin doğuya kaydığını belirten Çelik, yeni haftada sıcaklıkların artacağını ancak 19 Haziran 2026 Cuma günü yeni bir yağış dalgasının kapıda olacağını belirtti.
YAĞIŞLI SİSTEM DOĞUYA KAYIYOR
Ankara'da etkili olan yağışların yerini doğu bölgelerindeki hareketliliğe bıraktığını belirten Cengiz Çelik, "Dün Ankara'da da kuvvetli yağışlara sebep olan sistem bugün biraz daha doğuya hareket etti. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bugün için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer devam edecek" ifadelerini kullandı.
Sistemin gece saatlerinden itibaren ülkeyi terk edeceğini vurgulayan Çelik, "Yarın için artık Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kısa süreli de olsa sağanak yağış geçişleri devam edecek" şeklinde konuştu.
BATI VE İÇ KESİMLERDE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Batı bölgelerinde havanın açmaya başlayacağı bilgisini veren Meteoroloji uzmanı, "Batı ve iç kesimlerde 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren çoğunlukla az bulutlu bir hava göreceğiz. Sadece Toroslar mevkii ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 16 Haziran Salı ve 17 Haziran Çarşamba günleri kısa süreli yağış geçişleri görülebilir" dedi.
Sıcaklıkların yeni haftayla birlikte da yükselişe geçeceğine dikkat çeken Çelik, "Sıcaklıklar sistemin geçişiyle birlikte birkaç derece artacak" bilgisini paylaştı.