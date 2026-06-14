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Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde sıcaklıkların birkaç derece artacağını ancak yağışların tamamen sona ermeyeceğini açıkladı. Çelik, 19 Haziran Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen yeni yağış sistemine karşı vatandaşları uyardı.

Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumu tahminlerini A Haber canlı yayınında paylaştı.

METEOROLOJİ UZMANI UYARDI! YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'daki şiddetli yağışların ardından sistemin doğuya kaydığını belirten Çelik, yeni haftada sıcaklıkların artacağını ancak 19 Haziran 2026 Cuma günü yeni bir yağış dalgasının kapıda olacağını belirtti.

Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda 2

YAĞIŞLI SİSTEM DOĞUYA KAYIYOR

Ankara'da etkili olan yağışların yerini doğu bölgelerindeki hareketliliğe bıraktığını belirten Cengiz Çelik, "Dün Ankara'da da kuvvetli yağışlara sebep olan sistem bugün biraz daha doğuya hareket etti. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bugün için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda 3

Sistemin gece saatlerinden itibaren ülkeyi terk edeceğini vurgulayan Çelik, "Yarın için artık Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kısa süreli de olsa sağanak yağış geçişleri devam edecek" şeklinde konuştu.

Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda 4

BATI VE İÇ KESİMLERDE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Batı bölgelerinde havanın açmaya başlayacağı bilgisini veren Meteoroloji uzmanı, "Batı ve iç kesimlerde 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren çoğunlukla az bulutlu bir hava göreceğiz. Sadece Toroslar mevkii ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 16 Haziran Salı ve 17 Haziran Çarşamba günleri kısa süreli yağış geçişleri görülebilir" dedi.

Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda 5

Sıcaklıkların yeni haftayla birlikte da yükselişe geçeceğine dikkat çeken Çelik, "Sıcaklıklar sistemin geçişiyle birlikte birkaç derece artacak" bilgisini paylaştı.

Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda 6

CUMA GÜNÜ YENİ BİR YAĞIŞ DALGASI GELİYOR

Hafta sonuna yaklaşırken yeni bir sistemin beklendiğini belirten Cengiz Çelik, "19 Haziran Cuma günü batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağış sisteminin etkisi altına gireceğiz. Bu sistem geçen günkü kadar kuvvetli görünmüyor ama vatandaşlarımızın mgm.gov.tr adresinden güncel durumu takip etmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda 7

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük ildeki son durumu da özetleyen Çelik, "Ankara'da bugün akşam saatlerine kadar kısa süreli yerel yağışlar sürecek ancak önümüzdeki üç gün yağış beklemiyoruz, sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak. İstanbul ve İzmir'de de önümüzdeki üç gün hava az bulutlu ve açık geçecek. İstanbul'da sıcaklık 30, İzmir'de ise 34 dereceye kadar yükselecek" diye konuştu.

Sıcak havalara aldanmayın! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yeni yağış dalgası kapıda 8
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