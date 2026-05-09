Kesik baş cinayetlerinde korkunç itiraf: "Namus" dedi vahşeti anlattı
İstanbul Ümraniye'de 23 Ocak'ta meydana gelen ve Özbekistan uyruklu iki kadının vahşice katledildiği olayla ilgili hazırlanan iddianame, kan donduran gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Şişli'de bir çöp konteynerinde başı kesik bir kadın cesedinin bulunmasıyla başlayan soruşturma, aynı evde işlenen ikinci bir cinayeti ve akılalmaz bir vahşeti deşifre etti.
İstanbul Ümraniye'de 23 Ocak'ta dehşete düşüren iki kadın cinayeti yaşandı. Şişli'de çöpten malzeme toplayan bir kişi çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti ekiplere haber verildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğunu tespit etti.
Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu belirlendi. Havalimanında kaçarken yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olayın ardından, 2 çocuk annesi Sayyora ErgashalIyeva'nın Özbekistan'da yaşayan 23 Ocak'tan sonra kızlarından haber alamayan aile suç duyurusunda bulundu.
Dehşet evinde bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
"NAMUS" DEDİ VAHŞETİ ANLATTI
Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev ifadesinde, diğer sanık Dilshod Turdımurotov ile birlikte Sayyora ve Durdona'yı öldürmeyi önceden planladıklarını anlattı. Cinayetleri "namus meselesi" olarak gördüklerini öne süren sanık, "Durdona ve Sayyora'yı öldürmeye karar verdik. Konuyu namus meselesi olarak gördük.
Ailelerimizi perişan ettiler. Eve geldiğimizde yalnızca Sayyora vardı. Kendisine anneme neden küfür ettiğini sordum. Tartışma büyüdü. Dilshod'a işaret ettim. Zaten plan yapmıştık. Olay benim odamda yaşandı, Dilshod bıçağı 4-5 kez Sayyora'nın kalbine sapladı. Yatağa düştü ve kısa sürede öldü. Yerdeki halıyı kaldırdık yere siyah çöp poşeti serdik. Sayyora'yı yere poşetin üzerine getirdik. Dilshod ile uzun süre ne yapacağımızı düşündük. Eve diğer kiracı ve bir kadın geldiği için cesedi bırakıp çıkamadık. Bu yüzden parçalamaya karar verdik" dedi.