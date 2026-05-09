Kesik baş cinayetlerinde korkunç itiraf: "Namus" dedi vahşeti anlattı

BAŞINI VE UZUVLARINI AYIRDIK Kan donduran ifadesinin devamında sanık, cesedin parçalanma anlarını da anlattı. "Dilshod önce önce iki ayağını dizden ve kasıktan, iki kolunu gövdeden, başını da gövdeden ayırdı ve her bir uzuv parçalarını önce çarşafa sonra poşete yerleştirdik.

Bu sırada saat 23.00-00.00 sıralarıydı. Evde bulunan diğer iki kişinin evden çıkmasını bekledik sabaha kadar. Onlar çıktıktan sonra 4 ayrı çöp poşeti ile bizde evden ayrıldık ve evin yakınında bulunan çöp konteynırlarına attık. Bu poşetlerde hangi uzuvlarının olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

GÖVDEYİ VALİZLE TAŞIDILAR Evde yalnızca Sayyora'nın gövdesinin kaldığını belirten sanık, "Gövdeleri bavula yerleştirdik. Evi temizledik. Taksiyle Aksaray'a gittik. Bavuldaki cesedi bir çöp konteynerine attık. Daha sonra Durdona'yı kandırarak eve çağırdık. Güven vermek için kendisine 10 bin lira verdim çocuğunu bahane ederek dışarı çıkardım ve ardından eve geçtim" dedi. Durdona'nın öldürülmesine ilişkin detayları ise diğer ifadesinde verdiğini söyledi.

MUTFAKTAYDIM, BAĞIRIŞLAR GELDİ Sabah'ın haberine göre Diğer tutuklu sanık Dilshod Turdımurotov ise cinayeti işlemediğini savundu. Özbekistan'dan Türkiye'ye Durdona ile birlikte yaşamak için geldiğini anlatan sanık, Gofurjon ile Telegram üzerinden tanıştıklarını söyledi. Olay günü birlikte Ümraniye'deki eve gittiklerini belirten sanık, "Olay günü Gofurjon ile birlikte Aksaray ve Kumkapı çevresinde gezdik. Akşam saatlerinde ise metro ile Ümraniye'deki eve gittik. Eve geldiğimizde kapıyı Sayyora açtı ve bir süre birlikte çay içtik.