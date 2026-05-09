Kesik baş cinayetlerinde korkunç itiraf: "Namus" dedi vahşeti anlattı

İstanbul Ümraniye'de 23 Ocak'ta meydana gelen ve Özbekistan uyruklu iki kadının vahşice katledildiği olayla ilgili hazırlanan iddianame, kan donduran gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Şişli'de bir çöp konteynerinde başı kesik bir kadın cesedinin bulunmasıyla başlayan soruşturma, aynı evde işlenen ikinci bir cinayeti ve akılalmaz bir vahşeti deşifre etti.

İstanbul Ümraniye'de 23 Ocak'ta dehşete düşüren iki kadın cinayeti yaşandı. Şişli'de çöpten malzeme toplayan bir kişi çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti ekiplere haber verildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu belirlendi. Havalimanında kaçarken yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olayın ardından, 2 çocuk annesi Sayyora ErgashalIyeva'nın Özbekistan'da yaşayan 23 Ocak'tan sonra kızlarından haber alamayan aile suç duyurusunda bulundu.

Dehşet evinde bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

"NAMUS" DEDİ VAHŞETİ ANLATTI

Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev ifadesinde, diğer sanık Dilshod Turdımurotov ile birlikte Sayyora ve Durdona'yı öldürmeyi önceden planladıklarını anlattı. Cinayetleri "namus meselesi" olarak gördüklerini öne süren sanık, "Durdona ve Sayyora'yı öldürmeye karar verdik. Konuyu namus meselesi olarak gördük.

Ailelerimizi perişan ettiler. Eve geldiğimizde yalnızca Sayyora vardı. Kendisine anneme neden küfür ettiğini sordum. Tartışma büyüdü. Dilshod'a işaret ettim. Zaten plan yapmıştık. Olay benim odamda yaşandı, Dilshod bıçağı 4-5 kez Sayyora'nın kalbine sapladı. Yatağa düştü ve kısa sürede öldü. Yerdeki halıyı kaldırdık yere siyah çöp poşeti serdik. Sayyora'yı yere poşetin üzerine getirdik. Dilshod ile uzun süre ne yapacağımızı düşündük. Eve diğer kiracı ve bir kadın geldiği için cesedi bırakıp çıkamadık. Bu yüzden parçalamaya karar verdik" dedi.

BAŞINI VE UZUVLARINI AYIRDIK

Kan donduran ifadesinin devamında sanık, cesedin parçalanma anlarını da anlattı. "Dilshod önce önce iki ayağını dizden ve kasıktan, iki kolunu gövdeden, başını da gövdeden ayırdı ve her bir uzuv parçalarını önce çarşafa sonra poşete yerleştirdik.

Bu sırada saat 23.00-00.00 sıralarıydı. Evde bulunan diğer iki kişinin evden çıkmasını bekledik sabaha kadar. Onlar çıktıktan sonra 4 ayrı çöp poşeti ile bizde evden ayrıldık ve evin yakınında bulunan çöp konteynırlarına attık. Bu poşetlerde hangi uzuvlarının olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

GÖVDEYİ VALİZLE TAŞIDILAR

Evde yalnızca Sayyora'nın gövdesinin kaldığını belirten sanık, "Gövdeleri bavula yerleştirdik. Evi temizledik. Taksiyle Aksaray'a gittik. Bavuldaki cesedi bir çöp konteynerine attık. Daha sonra Durdona'yı kandırarak eve çağırdık. Güven vermek için kendisine 10 bin lira verdim çocuğunu bahane ederek dışarı çıkardım ve ardından eve geçtim" dedi. Durdona'nın öldürülmesine ilişkin detayları ise diğer ifadesinde verdiğini söyledi.

MUTFAKTAYDIM, BAĞIRIŞLAR GELDİ

Sabah'ın haberine göre Diğer tutuklu sanık Dilshod Turdımurotov ise cinayeti işlemediğini savundu. Özbekistan'dan Türkiye'ye Durdona ile birlikte yaşamak için geldiğini anlatan sanık, Gofurjon ile Telegram üzerinden tanıştıklarını söyledi. Olay günü birlikte Ümraniye'deki eve gittiklerini belirten sanık, "Olay günü Gofurjon ile birlikte Aksaray ve Kumkapı çevresinde gezdik. Akşam saatlerinde ise metro ile Ümraniye'deki eve gittik. Eve geldiğimizde kapıyı Sayyora açtı ve bir süre birlikte çay içtik.

Daha sonra Gofurjon ile Sayyora odaya geçti. Bağrışma sesleri duydum. Yaklaşık yarım saat sonra Gofurjon beni odaya çağırdı. Odaya girdiğimde Sayyora'yı yatağın üzerinde kanlar içinde gördüm. Gofurjon'un elinde bıçak vardı. Sayyora'nın boynunda yara gördüm" ifadelerini kullandı.

BANA HAP VERDİ, UYUYAKALDIM

Dilshod, eve girmeden önce Gofurjon'un kendisine kırmızı-beyaz renkli haplar verdiğini ifade ederek, "Bu hapların ne olduğunu bilmiyorum. Sayyora'yı yere indirdikten sonra uykum geldi ve odadaki divanda uyuyakaldım. Sabah saatlerinde uyandığımda evin içerisinde çok sayıda siyah çöp poşeti vardı. Poşetlerin içinde Sayyora'nın parçalanmış cesedi vardı. Bir poşette gövdesini gördüm. Diğer poşetlerde diğer parçaları vardı kanlı olduğu için hangi parçaları var hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

CESET PARÇALARINI VALİZLE TAŞIDILAR

Sabah saatlerinde kanlı çarşaf ve bezleri poşetleyip çöpe attıklarını, ardından Gofurjon'un krem renkli bir valiz aldığını anlatan Dilshod, "Sayyora'nın gövdesini çarşafa sarıp siyah poşetlere koyup valize yerleştirdik. Daha sonra taksiyle Aksaray'a gittik. Caminin yanındaki çöp konteynerine bavuldaki gövdeyi attık. Daha sonra Gofurjon ile ayrıldık." dedi.

"BEN ÖLDÜRMEDİM" SAVUNMASI

İfadesinde cinayetle ilgisi olmadığını savunan Dilshod, "Ben kesinlikle Sayyora'yı öldürmedim. Cesedi parçalamadım. Uyandığımda cesetler parçalanmış haldeydi. Gofurjan cesedi tek başına parçalamamış olabilir. Olayın şokundaydım, korktuğum için ihbarda bulunamadım. Gofurjan'a cesedin taşınması için neden yardım ettiğimi bilmiyorum" dedi.

