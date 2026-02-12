Aynı evde bir kadın daha öldürülmüş! Ümraniye'deki kesik baş soruşturmasında gelişme

İstanbul Emniyeti'nin büyük bir titizlikle yürüttüğü Durdona Hakimova cinayeti soruşturmasında, 23 Ocak'tan itibaren haber alınamayan 32 yaşındaki Özbekistanlı Sayyora Ergasheva'nın dosyası da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, 28 Aralık 2025'te Türkiye'ye giriş yapan Ergasheva'nın son olarak, Hakimova'nın katledildiği Ümraniye'deki adreste görüldüğü tespit edildi.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

AYNI YÖNTEMLE FATİH'E TAŞIDILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ümraniye'deki dehşet evine ait güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye yeniden inceledi. 24 Ocak tarihli görüntülerde, ilk cinayetin failleri Dilşod ve Gofurjon'un evden çok sayıda siyah poşet ve büyük bir valizle çıktıkları görüldü. Şüphelilerin bu kez hedefinin Fatih olduğu, genç kadının parçalanmış cesedini farklı noktalardaki çöp konteynerlerine atarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Muhabir Ahmet Nazif Vural, "Şüphelilerin evden çok sayıda siyah poşet ve bir valiz çıkardıkları görüntülere yansıdı, Ergasheva'nın cesedinin Fatih'te farklı konteynerlere atıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

KATİL ZANLILARI İÇİN YENİDEN İŞLEM BAŞLATILDI

Korkunç cinayetlerin perde arkasındaki ilişki ağı da savcılık incelemesiyle netleşti. İlk olayda öldürülen Hakimova'nın Dilşod'un sevgilisi olduğu, ikinci kurban Ergasheva'nın ise diğer şüpheli Gofurjon ile gönül ilişkisi bulunduğunun saptandığını belirten Vural, ilk ifadesinde yalnızca yardım ettiğini öne süren şüphelilerden Gofurjon, "Olayda sadece yardımcı oldum" iddiasında bulunsa da, ikinci cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte her iki zanlı hakkında da "Kasten Öldürme" suçundan yeniden işlem başlatıldığını söyledi.