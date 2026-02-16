CANLI YAYIN
Şişli’deki kesik baş cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Özbek kadının yakınları ilk kez konuştu: "Eşim bu yüzden o eve gitti"

Şişli'deki kesik baş cinayetinde ilk kez konuşan Özbekistan uyruklu maktül Durdona Khokimova'nın yakınları, katil zanlısının "ilişki" iddialarını reddetti. Khokimova'nın eşi Erhan Dursun, "Eşim beni asla aldatmaz, yüzde 100 eminim. Birisi ona mesaj attı, ya mont ya da telefon için gitti. O eve gitmesi için başka bir nedeni yok" dedi.

İstanbul'un göbeğinde çöp konteynerinde başı kesilmiş halde bulunan 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Vahşice katledilen kadının yakınları ilk kez konuştu, katil zanlılarının "ilişki" iddiaları reddedildi.

KATİLLER KASAP ÇIKTI! KAÇARKEN YAKALANDILAR

Vahşeti gerçekleştiren Özbekistan uyruklu D.A.U.T. ve ona yardım eden suç ortağı G.A.K., yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında kıskıvrak yakalandı. İki caninin de "kasap" olması, cinayetin işleniş biçimindeki profesyonel vahşeti gözler önüne serdi.

"ELLERİ CEPLERİNDE, GAYET RAHAT YÜRÜYORLARDI"

Durdona Khokimova'nın birlikte yaşadığı Erhan Dursun, emniyetteki o anları anlattı: "Zanlıları sorgu odasının camından gördüm. Vahşice bir cinayet işlemişler ama elleri ceplerinde gayet rahat yürüyorlardı. Bu soğukkanlılık kanımı dondurdu."

KATİLİN "İNDİRİM" PLANI ELİNDE PATLADI

Katil zanlısı ifadesinde "ilişkimiz vardı" diyerek hafifletici nedenlerden yararlanmaya çalışsa da eşi Erhan Dursun bu iddiayı kesin bir dille yalanladı: "Eşim beni asla aldatmaz. Katil, bu yalanı ceza indirimi almak için uyduruyor."

KORKUNÇ TUZAK: ÇOCUĞUNU OYALAYIP ANNESİNİ İÇERİ ÇAĞIRDILAR

Vahşetin en acı detayı ise küçük çocuğun tanıklığı oldu. Erhan Dursun: "Eşim olay yerine oğlumla gitmiş. Yanındaki kişi, oğlumu oyalamak için dışarıda tutup taksiye bindirmiş. Annesini ise 'hemen geleceğiz' diyerek tek başına içeri çağırmışlar. Planlı bir tuzak kurmuşlar."

"ALDATACAK OLSA OĞLUMLA GİTMEZ"

Eşiyle zanlının ilişkisi olduğu iddialarını reddeden Dursun, "Eşim beni asla aldatmaz, yüzde 100 eminim. Birisi ona mesaj attı, ya mont ya da telefon için gitti. O eve gitmesi için başka bir nedeni yok. Öyle bir amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez. Oğlum her şeyi konuşabilen biri, kesinlikle böyle bir şey olmaz" dedi.

ÖZBEKİSTAN'DAKİ AİLE YASTA: "KALBİMİZ PARÇALANIYOR"

Khokimova'nın ağabeyi Eldor Djuraev, acı haberi alır almaz Türkiye'ye geldi: "Çok şoktayız. Böyle bir vahşeti hayatımızda duymadık. İki kız çocuğuna ben sahip çıkacağım ama o canilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz."

SERİ KATİL ŞÜPHESİ! BİR GÜN ÖNCE BAŞKA BİR CİNAYET DAHA...

Soruşturma derinleştikçe dehşetin boyutu büyüdü. Durdona Khokimova'yı katleden zanlıların, bu vahşetten sadece bir gün önce başka bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı. Kasap katillerin soğukkanlılığı tüm Türkiye'yi sarstı.

