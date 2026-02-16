"ALDATACAK OLSA OĞLUMLA GİTMEZ"

Eşiyle zanlının ilişkisi olduğu iddialarını reddeden Dursun, "Eşim beni asla aldatmaz, yüzde 100 eminim. Birisi ona mesaj attı, ya mont ya da telefon için gitti. O eve gitmesi için başka bir nedeni yok. Öyle bir amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez. Oğlum her şeyi konuşabilen biri, kesinlikle böyle bir şey olmaz" dedi.