Kesik baş cinayetinde korkunç detay! 400 bin tonluk çöpte delil ve ceset parçası arayışı
İstanbul Ümraniye'de ortaya çıkan "dehşet evi"nde işlenen çifte cinayet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Durdona Khokimova'yı katleden iki zanlının, olaydan bir gün önce Sayyora Ergashaliyeva'yı da öldürdüğü belirlenmişti. Zanlıların genç kadını öldürdükten sonra cesedini parçalayıp İstanbul'daki farklı konteynerlere attıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Acılı aile "Kızımızın bir mezarı olsun" diye seslenirken, şu ana kadar 400 bin ton çöpün ayrıştırıldığı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ortaya çıkarılan "dehşet evi"nde işlenen çifte cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu.
Hatırlanacağı üzere İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak'ta cesedi parçalar halinde bulunan Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki dehşet evinde bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Sayyora Ergashaliyeva'nın Özbekistan'da yaşayan ailesi, 23 Ocak'tan sonra kızlarından haber alamamaları üzerine Türkiye'deki Özbek Kadın Hakları Derneği'ne ulaştı.
Sonrasında ailenin Türkiye'ye gelmesi ve 6 Şubat'ta yapılan başvurular ile derinleştirilen soruşmada genç kadının da edinilen bilgilere göre D.A.U.T. ve G.A.K tarafından vahşice öldürüldüğü belirlendi. Acılı anne Sokhiba Muksinova ve baba Bakhromjon Bustanov, olay sonrası ilk kez konuştu.
"KIZIMIN CENAZESİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM"
Acılı baba Bakhromjon Bustanov, "2 Kadın cinayeti işlendi, onlardan biri kızım. Kızımın cenazesinin bulunmasını istiyorum. Mezarı olmasını, defin etmeyi istiyoruz. Bu insanlık değil, çok kötü etkilendik, hala da kendimde değilim, katillerin zindanda çürümesini istiyorum. Müslümanlara uygun şekilde defnetmek istiyoruz.
Maksadımız kızımızın cenazesini alıp gitmek, cenazesinin bulunmasını istiyorum, tüm Özbekistan bunu bekliyor. Anne baba olarak cenaze bulunana kadar Türkiye'de bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz" dedi.