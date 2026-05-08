Şişli’deki kesik baş cinayetlerinde kan donduran olay: Kadınları öldürüp lokantaya gitmişler

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz 23 Ocak günü Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova (37) ve Sayyora ErgashalIyeva'nın (32) öldürülüp parçalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede katil zanlıları Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri istendi.

İddianameye göre, 23 Ocak günü cinayeti planlayan iki arkadaş, Ümraniye'deki eve girdiklerinde Sayyora Ergashalıyeva'yı karşılarında gördü.

Gofurjon ve Sayyora arasında çıkan tartışma büyüdü ve genç kadın bıçaklanarak öldürüldü. Ertesi gün cinayete kurban giden Sayyora'nın baş, kol ve ayakları olmak üzere 6 parçaya ayrılan cesedi çöp poşetlerine konularak çevredeki konteynerlere atılıp, gövde kısmı ise beze sarılı valize koyarak Fatih'teki çöp konteynerine bırakıldı.