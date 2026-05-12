JPMorgan’dan akaryakıt uyarısı: Krizin yeni adresi petrol değil benzin ve motorin

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JPMorgan, küresel enerji piyasalarındaki yeni riskin ham petrolden çok benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabileceği uyarısında bulundu. The Wall Street Journal'da yer alan analizde, rafineri maliyetlerindeki sert yükselişin tüketiciye doğrudan yansımaya başladığı belirtildi.

Küresel enerji piyasalarında dikkat çeken bir uyarı geldi. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JPMorgan, petrol krizinin yeni aşamasında asıl sorunun ham petrol fiyatlarından çok benzin ve motorin maliyetlerinde yaşanabileceğini açıkladı. The Wall Street Journal'da yayımlanan JPMorgan analizine göre, savaş sonrası dönemde özellikle benzin ve motorin fiyatlarındaki artış Brent petrol fiyatlarını geride bırakmaya başladı.

JPMORGAN: YENİ KRİZ YAKITTA OLABİLİR JPMorgan analistleri tarafından hazırlanan değerlendirme notunda, rafineri maliyetlerinin hızla yükseldiğine dikkat çekildi. Analizde, "Bu şokun bir sonraki aşaması geleneksel bir ham petrol sıçramasından çok rafinasyon ve son kullanıcı yakıt krizine benzeyebilir" ifadelerine yer verildi. Uzmanlara göre ham petrol fiyatları yükselmese bile rafineri ve dağıtım maliyetlerindeki artış vatandaşın ödediği benzin ve motorin fiyatlarını yukarı taşımaya devam edebilir.

ABD'DE BENZİN VE MOTORİN PETROLÜ GERİDE BIRAKTI Haberde yer alan verilere göre, ABD'de benzin ve motorin vadeli fiyatlarındaki yükseliş Brent petroldeki artışın üzerine çıktı. Asya piyasalarında ise yakıt maliyetlerinin daha sert yükseldiği belirtildi. Uluslararası gösterge kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı 105 doların üzerine yükselse de yıl başından bu yana yaşanan yüzde 71'lik artışın benzin ve motorindeki yükselişin gerisinde kaldığı ifade edildi.

YÜKSEK FİYATLAR TALEBİ BASKILIYOR S&P Global Energy verilerine göre yükselen akaryakıt fiyatları tüketici talebini de baskılamaya başladı. Analizde, küresel yakıt talebindeki yavaşlamanın 2007-2009 küresel finans krizinin en zayıf dönemindeki düşüşün iki katına ulaşabileceği değerlendirildi. S&P Global Energy Küresel Yakıtlar ve Rafinasyon Araştırma Başkanı Daniel Evans da piyasada kritik eşiklerin aşıldığını söyledi. Evans, "Artık Rubicon'u geçtik (sınırı aştık)" ifadelerini kullanırken, kısa vadede ham petrol arzında ciddi bir rahatlama beklenmediğini belirtti. AVRUPA'DA JET YAKITI KRİZİ HAVACILIĞI VURDU