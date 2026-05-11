İslam Memiş yatırımcılara tarih verdi: Gram altında 10 bin TL beklentisi güçleniyor
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları kısa vadeli al-sat işlemlerine karşı uyardı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin altın piyasasında dalgalanmayı artırdığını belirten Memiş, "Gram altında Temmuz-Ağustos döneminde 8 bin lira, ardından ise 10 bin lira seviyeleri gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.
Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı belirsizlikler ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle altın ve gümüş fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. A Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcıya "al-sat yapmayın" uyarısında bulunurken, gram altında uzun vadeli yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA UZUN VADE MESAJI
Küresel piyasalarda yeni hafta satış baskısıyla başladı. Özellikle Orta Doğu'da hafta sonu beklenen anlaşmaların sağlanamaması petrol fiyatlarında yükselişe yol açarken, altın ve gümüşte ise düşüşlere yol açtı.
A Haber canlı yayınında piyasalardaki son fiyatlanmaları yorumlayan İslam Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine değil uzun vadeli birikim stratejilerine odaklanması gerektiğini belirtti.
"PİYASALAR ANLAŞMA BEKLİYORDU"
11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla haftaya küresel belirsizliklerin gölgesinde girildiğini ifade eden İslam Memiş, piyasalarda oldukça yoğun bir gündem bulunduğunu söyledi.
Memiş, "Piyasalar nefesini tutmuş hafta sonu bir anlaşma bekliyordu ancak beklenen olmadı. Petrol karşısındaki varlıkların değer kaybettiği, oldukça yoğun bir haftaya başladık" ifadelerini kullandı.
Küresel piyasalarda gözlerin bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirten Memiş, Çin'den gelen verilerin beklentilerin üzerinde kaldığını hatırlattı.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON RAPORUNDA
Piyasalardaki hareketliliğin hafta boyunca devam edebileceğini belirten Memiş, özellikle ABD ve Türkiye'den gelecek verilerin kritik önemde olduğunu söyledi.
Memiş, "Yarın Almanya ve ABD, çarşamba günü yine ABD'den gelecek veriler piyasalar için hayati önem taşıyor. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklayacak. Bu süreç piyasalardaki dalgalanmayı artıracaktır" dedi.
KÜÇÜK YATIRIMCIYA "AL-SAT" UYARISI
Piyasalardaki sert hareketlere karşı küçük yatırımcıların sakin kalması gerektiğini vurgulayan Memiş, günlük al-sat işlemlerinin risk taşıdığına dikkat çekti.
Memiş, "Küçük yatırımcı kesinlikle birikimleri üzerinden al-sat yaparak kumar oynamamalı. Karşımızda öngörülemeyen ve teknik mantıkla yorumlanamayan bir piyasa var" ifadelerini kullandı.
Yatırımcıların fiyat yerine sahip oldukları varlık miktarına odaklanması gerektiğini belirten Memiş, "Elinizde 100 gram altın varsa bunu nasıl 200 gram yaparım diye hedef belirleyin" dedi.