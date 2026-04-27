Avrupa’da uçuşlar iptal ediliyor: Yakıt şoku bilet fiyatlarını ikiye katlayabilir
Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat krizi nedeniyle jet yakıtı maliyetleri iki katına çıktı. Avrupa genelinde uçuşlar iptal edilmeye başlarken, uzmanlar yaz sezonunda bilet fiyatlarının sert şekilde yükselebileceği uyarısında bulunuyor.
Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların aksaması jet yakıtı fiyatlarını yukarı çekerken, Avrupa ülkelerindeki uçuş planları da bu gelişmelerden etkilenmeye başladı. A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktardığı değerlendirmede krizin boyutuna dikkat çekti.
YAKIT MALİYETLERİNDE KORKUTAN ARTIŞ
Alpaslan Düven, jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarına doğrudan yansıdığını belirterek, "Avrupa'da ve Orta Doğu'daki çatışma ile Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yapılamaması nedeniyle jet yakıtı fiyatları geçen yıldan bu yana iki katından fazla artmış durumda" ifadelerini kullandı. Düven, maliyetlerdeki bu yükselişin havayolu şirketlerini zorladığını ve bazı şirketlerin sefer iptallerine yöneldiğini aktardı.
"BİLET FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKABİLİR"
Krizin İngiltere'deki etkilerine de değinen Düven, "İngiltere'de jet yakıtının üç haftalık bir süre içerisinde tükeneceği iddialarıyla bir süre İngiliz medyası meşgul olmuştu. Son zamanlarda ise uçak bileti fiyatlarının da iki katına çıkarılacağı yönünde bazı açıklamalar yapıldı" dedi.
YAZ SEZONU UÇUŞLARI RİSK ALTINDA
Avrupa'nın enerji bağımlılığına dikkat çeken Düven, "Avrupa Birliği rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Geriye kalan yakıt ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor" diyerek arz zincirindeki kırılmaya işaret etti.
Sevkiyatların aksamasının etkilerini de değerlendiren Düven, "Söz konusu arzın kesilmesi nedeniyle birçok havalimanında jet yakıtı sıkıntıları yaşanmaya başladı. Bunun devam etmesi halinde özellikle Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısı yapılıyor" ifadelerini kullandı.
UÇUŞ İPTALLERİ BAŞLADI
Öte yandan Fransız basınında yer alan habere göre, Air France-KLM grubuna bağlı Transavia France yüksek jet yakıtı maliyetleri nedeniyle mayıs ve haziran aylarındaki planlı uçuşlarının yaklaşık yüzde 2'sini iptal edecek.
İptallerden etkilenen yolculara ücretsiz uçuş değişikliği, kupon veya tam iade seçenekleri sunulacak.
AVRUPA GENELİNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.
Hollanda merkezli KLM artan maliyetler nedeniyle Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıklarken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle bazı operasyonlarını durdurma kararı aldı. Lufthansa ayrıca ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.