Avrupa’da uçuşlar iptal ediliyor: Yakıt şoku bilet fiyatlarını ikiye katlayabilir

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların aksaması jet yakıtı fiyatlarını yukarı çekerken, Avrupa ülkelerindeki uçuş planları da bu gelişmelerden etkilenmeye başladı. A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktardığı değerlendirmede krizin boyutuna dikkat çekti.

YAKIT MALİYETLERİNDE KORKUTAN ARTIŞ

Alpaslan Düven, jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarına doğrudan yansıdığını belirterek, "Avrupa'da ve Orta Doğu'daki çatışma ile Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yapılamaması nedeniyle jet yakıtı fiyatları geçen yıldan bu yana iki katından fazla artmış durumda" ifadelerini kullandı. Düven, maliyetlerdeki bu yükselişin havayolu şirketlerini zorladığını ve bazı şirketlerin sefer iptallerine yöneldiğini aktardı.

"BİLET FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKABİLİR"

Krizin İngiltere'deki etkilerine de değinen Düven, "İngiltere'de jet yakıtının üç haftalık bir süre içerisinde tükeneceği iddialarıyla bir süre İngiliz medyası meşgul olmuştu. Son zamanlarda ise uçak bileti fiyatlarının da iki katına çıkarılacağı yönünde bazı açıklamalar yapıldı" dedi.