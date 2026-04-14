Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı detay! Sevgilisinin şüpheli mesajları A Haber'de
Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan genç Gülistan Doku'nun soruşturması sil baştan yürütülüyor. Doku'nun şüpheli kayıbı ile ilgili soruşturmada flaş detaylara A Haber ulaştı. Genç kızın sevgilisinin mesajları ortaya çıktı. İşte o mesajlar...
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüphelinin emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Bu şüphelilerden M.T.S. ve U.A.'nın yakın arkadaşı şüpheli U.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın firari şüpheli U.A. hakkında kırmızı bülten çıkartılması yönünde talepte bulunacağı öğrenildi.
U.A.'nın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD'ye gittiği belirtildi. 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına gizli bir not girdiği, şüpheli U.A.'nın bu notun kamuoyuna yansımasından birkaç ay sonra yurt dışına çıktığı, ardından Türkiye'ye geri dönmediği bildirildi.