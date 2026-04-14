Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı detay! Sevgilisinin şüpheli mesajları A Haber'de

GÜLİSTAN'IN SEVGİLİSİNİN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un genç kıza attığı mesajlara A Haber ulaştı. İşte o mesajlar...

İşte Gülistan'ın sevgilisinin attığı o şüpheli mesajlar... YURT DIŞI PLANI Abarakov'un Rusya vurgusu yaptığı bölümlerde, "[Gülistan], 'Rus Konsolosluğu'ndan yardım isterim, ben de Rus olduğum için hemen bizi tutar orada ve kimse karışamaz bize' şeklinde konuştuğu aktarıldı." Bu ifadeler, o dönemde yurt dışında olduğu bilinen Abarakov'un, Gülistan'ı yanına alarak Türkiye'den çıkarma planı yaptığını açıkça ortaya koydu.

POLİSLE SICAK TEMAS VE KAFA KARIŞTIRAN ÇELİŞKİLER

Mesajlardaki en dikkat çekici noktalardan biri ise güvenlik güçleriyle ilgili olan kısımlardı. Abarakov'un bir yandan polise haber vermeyeceğini söyleyip diğer yandan polisle olduğunu belirtmesi, adli makamları harekete geçirdi. Abarakov, "[Gülistan], 'Vallahi polise haber vermem diyor ama ben siz olamazsın diyor yoksa polisle beraberim diyor' sözleriyle kafa karıştıran bir tablo çizdi." Bu çelişkili ifadeler, soruşturmayı yürüten ekipler tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor.



SAVCILIĞIN RADARINDAKİ ŞÜPHE: HEDEF Mİ ŞAŞIRTILIYOR?

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, bu mesajların masum bir endişeden mi yoksa profesyonelce kurgulanmış bir hedef şaşırtma taktiğinden mi ibaret olduğunu araştırıyor. A Haber Muhabiri Kadir Mercan, adli makamların durduğu noktayı, "Eğer ki Gülistan'ın kayıp olduğunu biliyorsa bu kişi veya kendisinin bir suçu varsa bu kayıp olayında, yani kendisi bir suç işlediyse o suçu örtbas edebilmek adına Gülistan'a bu türde mesajlar atılabileceğinin de üzerinde duruyor savcılık" sözleriyle özetledi. Özellikle mesajlarda sürekli isim belirtilmesi ve "Devletten de korkma" gibi ifadelerin kullanılması, deşifre çalışmalarında kilit rol oynuyor.