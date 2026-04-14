CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı detay! Sevgilisinin şüpheli mesajları A Haber'de

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan genç Gülistan Doku'nun soruşturması sil baştan yürütülüyor. Doku'nun şüpheli kayıbı ile ilgili soruşturmada flaş detaylara A Haber ulaştı. Genç kızın sevgilisinin mesajları ortaya çıktı. İşte o mesajlar...

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

SEVGİLİSİNİN ŞÜPHELİ MESAJLARI A HABER'DE!
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüphelinin emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Bu şüphelilerden M.T.S. ve U.A.'nın yakın arkadaşı şüpheli U.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın firari şüpheli U.A. hakkında kırmızı bülten çıkartılması yönünde talepte bulunacağı öğrenildi.

U.A.'nın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD'ye gittiği belirtildi. 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına gizli bir not girdiği, şüpheli U.A.'nın bu notun kamuoyuna yansımasından birkaç ay sonra yurt dışına çıktığı, ardından Türkiye'ye geri dönmediği bildirildi.

GÜLİSTAN'IN SEVGİLİSİNİN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un genç kıza attığı mesajlara A Haber ulaştı. İşte o mesajlar...

İşte Gülistan'ın sevgilisinin attığı o şüpheli mesajlar...

YURT DIŞI PLANI

Abarakov'un Rusya vurgusu yaptığı bölümlerde, "[Gülistan], 'Rus Konsolosluğu'ndan yardım isterim, ben de Rus olduğum için hemen bizi tutar orada ve kimse karışamaz bize' şeklinde konuştuğu aktarıldı." Bu ifadeler, o dönemde yurt dışında olduğu bilinen Abarakov'un, Gülistan'ı yanına alarak Türkiye'den çıkarma planı yaptığını açıkça ortaya koydu.

POLİSLE SICAK TEMAS VE KAFA KARIŞTIRAN ÇELİŞKİLER
Mesajlardaki en dikkat çekici noktalardan biri ise güvenlik güçleriyle ilgili olan kısımlardı. Abarakov'un bir yandan polise haber vermeyeceğini söyleyip diğer yandan polisle olduğunu belirtmesi, adli makamları harekete geçirdi. Abarakov, "[Gülistan], 'Vallahi polise haber vermem diyor ama ben siz olamazsın diyor yoksa polisle beraberim diyor' sözleriyle kafa karıştıran bir tablo çizdi." Bu çelişkili ifadeler, soruşturmayı yürüten ekipler tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor.

SAVCILIĞIN RADARINDAKİ ŞÜPHE: HEDEF Mİ ŞAŞIRTILIYOR?
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, bu mesajların masum bir endişeden mi yoksa profesyonelce kurgulanmış bir hedef şaşırtma taktiğinden mi ibaret olduğunu araştırıyor. A Haber Muhabiri Kadir Mercan, adli makamların durduğu noktayı, "Eğer ki Gülistan'ın kayıp olduğunu biliyorsa bu kişi veya kendisinin bir suçu varsa bu kayıp olayında, yani kendisi bir suç işlediyse o suçu örtbas edebilmek adına Gülistan'a bu türde mesajlar atılabileceğinin de üzerinde duruyor savcılık" sözleriyle özetledi. Özellikle mesajlarda sürekli isim belirtilmesi ve "Devletten de korkma" gibi ifadelerin kullanılması, deşifre çalışmalarında kilit rol oynuyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin