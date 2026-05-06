Gülistan Doku'nun son attığı mesaj ortaya çıktı!

Tunceli’de 2020 yılında sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaybolduğu sabah çalıştığı kafenin patronuna attığı mesaj ortaya çıktı. Genç kızın “Ben artık gelmeyeceğim” şeklinde attığı mesajdan kısa süre sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

DÖNEMİN VALİSİ DAHİL 13 TUTUKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

HASTANE KAYITLARINI SİLDİLER

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun nerede olduğuna yönelik jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

SON MESAJI "BEN ARTIK GELMEYECEĞİM"

Patronuna yazdığı son mesajında Gülistan Doku, "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Genç kızdan bu mesajdan bir süre sonra bir daha haber alınamadı.

