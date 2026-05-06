Gülistan Doku'nun son attığı mesaj ortaya çıktı!
Tunceli’de 2020 yılında sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaybolduğu sabah çalıştığı kafenin patronuna attığı mesaj ortaya çıktı. Genç kızın “Ben artık gelmeyeceğim” şeklinde attığı mesajdan kısa süre sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.
DÖNEMİN VALİSİ DAHİL 13 TUTUKLAMA
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.