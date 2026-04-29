Gülistan Doku’nun hastane kayıtları silindi: Bilgi işlem görevlileri o ismi işaret etti

Dosyadaki tespitlerde Doku'nun POLNET sistemine göre 31 Aralık 2019 saat 09.09'da hastaneye giriş kaydı bulunduğu saptandı. Ancak bu tarihe yönelik tedavi evraklarının talep edilmesine rağmen ilgili belgelerin gönderilmediği belirlendi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem'in ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan hastane bilgi işlem görevlilerinin ifadeleri dosyaya girdi. Kritik iddia ise 31 Aralık 2019 tarihli hastane kayıtlarının kasıtlı şekilde silindiği yönünde.

KAYITLAR TAMAMEN SİLİNMİŞ

Soruşturma dosyasına giren teknik incelemelerde 31 Aralık 2019 tarihine ait LOG ve VIZIT kayıtlarının sistemde bulunmadığı tespit edildi. Aynı gün hastaneye başvuran bütün hastalara ait kayıtların silindiği, buna karşı önceki ve sonraki günlere ait verilerin sistemde yer aldığı ortaya kondu.

Savcılık değerlendirmesine göre bu durum kayıtların rastlantısal değil kasıtlı ve yetkisiz teknik müdahale ile silindiğini gösteriyor. Gülistan Doku'ya ait olması gereken HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kayıtlarının profesyonel bir işlemle sistemden çıkarıldığı ifade edildi.

"HAMİLELİK TESTİ NEGATİFTİ"

Hastanede SİSOFT şirketinin taşeronu olarak görev yapan Burçin Yerlikaya ifadesinde, LOG kayıtlarını silme yetkisi ve teknik bilgisi olmadığını savundu. Savcılığa daha önce gönderilen belgelerde Doku'ya ait "Beta HCG negatif" yani hamilelik testinin negatif olduğuna dair bir kayıt gördüğünü belirten Yerlikaya ancak bu verinin hangi tarihe ait olduğunu hatırlamadığını söyledi.

"SERVER ZAMAN ZAMAN ÇÖKÜYORDU" SAVUNMASI

Yerlikaya, hastane sistemlerinde zaman zaman server çökmesi yaşandığını öne sürerek, bu tür durumlarda verilerin farklı klasörlerde muhafaza edildiğini ve talep edilmesi halinde erişilebileceğini savundu.

Geçtiğimiz hafta tutuklanan dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında da konuşan Yerlikaya, kendisine yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve iftira atıldığını iddia etti.