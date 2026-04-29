Gülistan Doku’nun hastane kayıtları silindi: Bilgi işlem görevlileri o ismi işaret etti
Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Doku’nun hastaneye gittiği güne ait bütün kayıtların sistemden silindiği tespit edilirken, ifade veren bilgi işlem görevlileri dikkat çeken bir ismi işaret etti.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem'in ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan hastane bilgi işlem görevlilerinin ifadeleri dosyaya girdi. Kritik iddia ise 31 Aralık 2019 tarihli hastane kayıtlarının kasıtlı şekilde silindiği yönünde.
Dosyadaki tespitlerde Doku'nun POLNET sistemine göre 31 Aralık 2019 saat 09.09'da hastaneye giriş kaydı bulunduğu saptandı. Ancak bu tarihe yönelik tedavi evraklarının talep edilmesine rağmen ilgili belgelerin gönderilmediği belirlendi.
KAYITLAR TAMAMEN SİLİNMİŞ
Soruşturma dosyasına giren teknik incelemelerde 31 Aralık 2019 tarihine ait LOG ve VIZIT kayıtlarının sistemde bulunmadığı tespit edildi. Aynı gün hastaneye başvuran bütün hastalara ait kayıtların silindiği, buna karşı önceki ve sonraki günlere ait verilerin sistemde yer aldığı ortaya kondu.
Savcılık değerlendirmesine göre bu durum kayıtların rastlantısal değil kasıtlı ve yetkisiz teknik müdahale ile silindiğini gösteriyor. Gülistan Doku'ya ait olması gereken HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kayıtlarının profesyonel bir işlemle sistemden çıkarıldığı ifade edildi.
"HAMİLELİK TESTİ NEGATİFTİ"
Hastanede SİSOFT şirketinin taşeronu olarak görev yapan Burçin Yerlikaya ifadesinde, LOG kayıtlarını silme yetkisi ve teknik bilgisi olmadığını savundu. Savcılığa daha önce gönderilen belgelerde Doku'ya ait "Beta HCG negatif" yani hamilelik testinin negatif olduğuna dair bir kayıt gördüğünü belirten Yerlikaya ancak bu verinin hangi tarihe ait olduğunu hatırlamadığını söyledi.
"SERVER ZAMAN ZAMAN ÇÖKÜYORDU" SAVUNMASI
Yerlikaya, hastane sistemlerinde zaman zaman server çökmesi yaşandığını öne sürerek, bu tür durumlarda verilerin farklı klasörlerde muhafaza edildiğini ve talep edilmesi halinde erişilebileceğini savundu.
Geçtiğimiz hafta tutuklanan dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında da konuşan Yerlikaya, kendisine yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve iftira atıldığını iddia etti.
"DIŞ MÜDAHALE YA DA HACKER OLABİLİR"
Kayıtların silinmesine dair iddiaları reddeden Yerlikaya, sistemin dışarıdan müdahaleye açık olabileceğini öne sürerek, "Bir hacker tarafından erişim sağlanmış olabilir" ifadelerini kullandı.
GÖZLER GÖKHAN ERTOK İDDİASINDA
Diğer şüpheli Yücel Erdem ise ifadesinde, log kayıtlarının silinmesiyle ilgili herhangi bir bilgisi ya da yetkisi bulunmadığını söyledi. Erdem de sistemin dış müdahaleye uğramış olabileceğini dile getirdi.
Erdem ayrıca, daha önce ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Ertok'un bu tür işlemleri yaptığına dair duyum aldığını öne süren Erdem, söz konusu işlemlerden sorumlu olabileceğini iddia etti.
"SERVER ÇÖKTÜYSE ŞİRKET BİLİR"
Erdem ifadesinde, hastane sistemlerinin SİSOFT firması tarafından yönetildiğini ve server çökmesi durumunda en son yedek üzerinden sistemin yeniden kurulduğunu belirtti. Bu süreçte veri kaybı yaşanabileceğini ifade eden Erdem, yedekleme yapılmayan zaman dilimlerinde kayıtların silinmiş gibi görünebileceğini söyledi.
Ancak önemli bir detaya dikkat çeken Erdem, "Eğer gerçekten server çökmesi yaşansaydı, bu durumdan şirketin haberdar olması gerekirdi. Böyle bir bilgi yoksa server çökmesi de yaşanmamıştır" diyerek teknik ihtimali sınırladı.
SORUŞTURMADA KRİTİK EŞİK
Ortaya çıkan ifadeler ve teknik bulgular, Gülistan Doku dosyasında en kritik başlıklardan biri olan hastane kayıtlarının akıbeti konusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Kayıtların kasıtlı olarak silinip silinmediği ve bu işlemin kim tarafından gerçekleştirildiği, soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyecek başlıklar arasında yer alıyor.