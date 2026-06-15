Kullanılmayan yıllık izin ücreti ödenir mi? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği o detay
Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin tartışmasına son noktayı koydu. Hafta tatilleri ve resmi tatillerin yıllık izin süresinden sayılmayacağına hükmeden karar sonrası kullanılmayan yıllık izinler yeniden gündeme geldi. Peki çalışanların yıllık izin hakkı nasıl hesaplanıyor, kullanılmayan izinler ücrete dönüşüyor mu? İşte merak edilen detaylar...
Yargıtay'ın hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılmayacağına yönelik kararı, izin sistematiğinde önemli değişikliklere yol açtı.
Peki çalışanlar yıllık izinlerini kaç gün kullanabilir? Ne kadar çalıştıktan sonra yıllık izne hak kazanılır? Kullanılmayan yıllık izin karşılığında ödeme alınabilir mi? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği yıllık izin konusundaki detaylar...
YILLIK İZİN NE ZAMAN HAK EDİLİR?
Çalışanlar, işe başladıkları tarihten itibaren deneme süresini de kapsayan bir yıllık çalışma süresini doldurduğunda yıllık izin hakkı kazanır. Bir yıldan az süre çalışanların yıllık izin hakkı bulunmaz.
Yıllık izin süresi kıdeme ve yaşa göre değişir. Buna göre; 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası çalışanlar 20 gün, 15 yıl ve üzeri çalışanlar ise 26 gün izin kullanabilir. 18 yaş ve altındaki çalışanlar ile 50 yaş ve üzerindeki çalışanların yıllık izin süresi ise 20 günden az olamaz.
MEMURLARIN YILLIK İZİN SÜRESİ NE KADAR?
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre hizmet süresi 10 yıla kadar olan memurlar 20 gün, 10 yıl ve üzeri hizmeti bulunanlar ise 30 gün yıllık izin kullanır.
Öğretmenler izin haklarını yaz tatili döneminde kullanır. Radyoaktif alanlarda çalışanlara ise her yıl yıllık izinlerine ek olarak bir ay sağlık izni verilir.
Memurlar iki yıllık izin sürelerini birleştirerek kullanabilir. Memurların izinli olduğu cumartesi ve pazar günleri yıllık izin hesabına dahil edilir.
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Çalışanın vefatı veya işten ayrılması halinde kullanılmayan yıllık izinlere ilişkin ücretler, son brüt maaş esas alınarak hesaplanır.
Hesaplama yapılırken SGK primi, işsizlik sigortası primi ile gelir ve damga vergisi kesintileri dikkate alınır.
Yıllık izinler bölünerek kullanılabilir. Çeşitli nedenlerle kullanılamayan izinlerin iptal edilmesi veya yok sayılması söz konusu değildir.
YILLIK İZİN KULLANDIRILMAZSA ÇALIŞANA FESİH HAKKI DOĞAR MI?
Evet. Yıllık izin hakkının işveren tarafından iyi niyet kurallarına aykırı şekilde kullandırılmaması halinde çalışan açısından haklı fesih hakkı doğar.