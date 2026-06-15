Kullanılmayan yıllık izin ücreti ödenir mi? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği o detay

İstifa veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda kullanılmayan yıllık izin süreleri, son brüt maaş üzerinden hesaplanarak hak sahibine ödenir.

FESİH DURUMUNDA KULLANILMAYAN İZİNLERİN AKIBETİ NE OLUR?

Hayır. Bu konuda Yargıtay kısa süre önce önemli bir karara imza atarak tartışmalara son noktayı koydu.

CUMARTESİ GÜNLERİ YILLIK İZİN SÜRESİNE DAHİL MİDİR?

Bu konu bazı soru işaretleri barındırmaktadır. İş Kanunu'na göre cumartesi günleri iş günü olarak kabul edilir. Bu nedenle cumartesi günleri yıllık izin süresi içinde değerlendirilebilir.

Ancak çalışanlar için hafta tatili yalnızca cumartesi ve pazar günleriyle sınırlı değildir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir ve hafta tatilinin mutlaka hafta sonuna denk gelmesi zorunlu değildir.