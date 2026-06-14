TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimleri için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılacak seçimle Sayıştay Başkanlığı için 2 aday belirlenecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.

GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ KİMDİR?

Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi, ticari, sınai, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar yasal defter ve belgelere dayalı olarak net kâr üzerinden vergilendirilen kişidir. Küçük esnafa yönelik uygulanan basit usulden farklı olarak bu mükellefler bütün gelir ve giderlerini fatura veya makbuz gibi resmi evraklarla kayıt altına almak ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermekle yükümlüdür.

Yeni düzenleme kapsamında ticari plakalarını (taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis) devredecek olan ve bu istisnadan yararlanacak taşımacı esnafı da yasal olarak gerçek usulde vergilendirilen mükellef grubunda yer almaktadır.