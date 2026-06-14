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Taksi, dolmuş, minibüs ve servislere KDV düzenlemesi: Plaka devri vergiden muaf olacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme TBMM gündemine geliyor. Yeni kanun teklifine göre gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip olduğu taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna tutulacak.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servislere KDV düzenlemesi: Plaka devri vergiden muaf olacak 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yeni haftada Emniyet Teşkilatı'ndan basın sektörüne, ticari plakalardan yerel yönetimlere kadar birçok alanda düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifini görüşülecek. Teklifte yer alan düzenlemeler arasında, taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devrinde KDV istisnası getirilmesi de bulunuyor.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servislere KDV düzenlemesi: Plaka devri vergiden muaf olacak 2

EMNİYET TEŞKİLATI'NA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Teklifle Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki ünvanlara atanacak.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servislere KDV düzenlemesi: Plaka devri vergiden muaf olacak 3

BASIN İLAN KURUMU'NA YENİ YETKİ

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca gazete, dergi ve internet haber sitelerine bu Kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servislere KDV düzenlemesi: Plaka devri vergiden muaf olacak 4

TAKSİ TAŞIMACILIĞINDA YENİ VERGİLENDİRME

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilecek.

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servislere KDV düzenlemesi: Plaka devri vergiden muaf olacak 5

TİCARİ PLAKA DEVRİ KDV'DEN İSTİSNA OLACAK

Gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servislere KDV düzenlemesi: Plaka devri vergiden muaf olacak 6

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimleri için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılacak seçimle Sayıştay Başkanlığı için 2 aday belirlenecek.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servislere KDV düzenlemesi: Plaka devri vergiden muaf olacak 7

OKUL SALDIRILARI İÇİN KOMİSYON TOPLANACAK

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.

16 Haziran 2026 Salı ve 17 Haziran Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servislere KDV düzenlemesi: Plaka devri vergiden muaf olacak 8

GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ KİMDİR?

Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi, ticari, sınai, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar yasal defter ve belgelere dayalı olarak net kâr üzerinden vergilendirilen kişidir. Küçük esnafa yönelik uygulanan basit usulden farklı olarak bu mükellefler bütün gelir ve giderlerini fatura veya makbuz gibi resmi evraklarla kayıt altına almak ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermekle yükümlüdür.

Yeni düzenleme kapsamında ticari plakalarını (taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis) devredecek olan ve bu istisnadan yararlanacak taşımacı esnafı da yasal olarak gerçek usulde vergilendirilen mükellef grubunda yer almaktadır.

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