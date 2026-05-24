CANLI YAYIN

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın piyasalarında Fed'in "şahin" mesajları ve Hürmüz'deki gelişmeler etkili oluyor. Fed'in faiz indirimlerinde temkinli davranabileceği sinyali altın fiyatlarında gerilemeye yol açarken, Finans Uzmanı İslam Memiş ise "1 gramımı bile satmam" diyerek yükseliş beklentisini sürdürdü.

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 1

Altın piyasalarında geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası beklentileri, ABD-İran müzakerelerine yönelik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki arz endişeleri fiyatlamalarda belirleyici oldu.

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 2

Hafta boyunca Orta Doğu'daki jeopolitik riskler enerji arzına dair belirsizlikleri canlı tutarken, Fed yetkililerinden gelen "şahin" tondaki açıklamalar özellikle değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 3

FED'İN AÇIKLAMALARIYLA SATIŞ BASKISI ARTTI

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın enflasyon görünümü nedeniyle faiz indirimlerine yönelik beklentilerin zayıfladığına işaret eden açıklamaları piyasalarda para politikasının daha uzun süre sıkı kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 4

ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruması ve Fed'in faiz indirimlerinde temkinli davranabileceğine dair beklentiler dolar endeksi ve tahvil faizlerini desteklerken, bu durum emtia piyasalarında satış baskısını artırdı.

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 5

ALTIN VE GÜMÜŞTE SATIŞ BASKISI

Değerli metaller geçen hafta negatif seyir izledi. Güçlü dolar görünümü ve yüksek tahvil faizleri nedeniyle yatırımcıların güvenli liman talebi zayıfladı. Altının ons fiyatı Fed'in sıkı para politikası duruşunu koruyabileceğine yönelik "şahin" tonlu mesajların etkisiyle baskı altında kalırken, gümüş fiyatlarında da hem değerli metal hem sanayi metali niteliği nedeniyle çift yönlü baskı görüldü.

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 6

Sanayi talebine ilişkin belirsizlikler gümüş fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken, haftalık bazda değerli metallerde ons fiyatı paladyumda yüzde 4,8, platinde yüzde 2,5, altında yüzde 0,7 ve gümüşte yüzde 0,6 geriledi.

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 7

PETROL FİYATLARINDA KARIŞIK SEYİR

Enerji piyasalarında ise karışık seyir izlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı askeri operasyonu ertelediğine dair haber akışı ve müzakerelerde ilerleme sağlanabileceği beklentisi petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 8

Hürmüz Boğazı çevresindeki arz risklerinin azalabileceği beklentisiyle Brent petrol fiyatları gerilerken, OPEC+ grubunun üretim artışı kararı ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden yaptığı salımlar da düşüşü destekledi.

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 9

Buna karşılık doğal gaz fiyatlarında yükseliş görüldü. Yaz aylarında soğutma talebinin artabileceği beklentileri ve Çin'e ABD doğal gaz sevkiyatlarının yeniden başlayacağına yönelik haberler fiyatları yukarı taşıdı. Haftalık bazda doğal gaz fiyatı yüzde 2,1 yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,2 geriledi.

Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam" 10

UZMAN İSİM UYARDI: "1 GRAMIMI BİLE SATMAM"

Öte yandan iç ve küresel piyasalardaki altın fiyatlarını şahsi YouTube hesabı üzerinden değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4 bin 510 dolar seviyesi var. 4 bin 400-4 bin 800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor. Aşağıda 6 bin 600 TL, yukarıda 7 bin TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir. 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım" dedi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin