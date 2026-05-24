Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam"

UZMAN İSİM UYARDI: "1 GRAMIMI BİLE SATMAM"

Öte yandan iç ve küresel piyasalardaki altın fiyatlarını şahsi YouTube hesabı üzerinden değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4 bin 510 dolar seviyesi var. 4 bin 400-4 bin 800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor. Aşağıda 6 bin 600 TL, yukarıda 7 bin TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir. 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım" dedi.