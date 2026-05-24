Fed’in “şahin” mesajı altın fiyatlarını baskıladı, uzman isim uyardı: "1 gramımı bile satmam"
Altın piyasalarında Fed'in "şahin" mesajları ve Hürmüz'deki gelişmeler etkili oluyor. Fed'in faiz indirimlerinde temkinli davranabileceği sinyali altın fiyatlarında gerilemeye yol açarken, Finans Uzmanı İslam Memiş ise "1 gramımı bile satmam" diyerek yükseliş beklentisini sürdürdü.
Altın piyasalarında geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası beklentileri, ABD-İran müzakerelerine yönelik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki arz endişeleri fiyatlamalarda belirleyici oldu.
Hafta boyunca Orta Doğu'daki jeopolitik riskler enerji arzına dair belirsizlikleri canlı tutarken, Fed yetkililerinden gelen "şahin" tondaki açıklamalar özellikle değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.
FED'İN AÇIKLAMALARIYLA SATIŞ BASKISI ARTTI
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın enflasyon görünümü nedeniyle faiz indirimlerine yönelik beklentilerin zayıfladığına işaret eden açıklamaları piyasalarda para politikasının daha uzun süre sıkı kalabileceği beklentisini güçlendirdi.
ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruması ve Fed'in faiz indirimlerinde temkinli davranabileceğine dair beklentiler dolar endeksi ve tahvil faizlerini desteklerken, bu durum emtia piyasalarında satış baskısını artırdı.
ALTIN VE GÜMÜŞTE SATIŞ BASKISI
Değerli metaller geçen hafta negatif seyir izledi. Güçlü dolar görünümü ve yüksek tahvil faizleri nedeniyle yatırımcıların güvenli liman talebi zayıfladı. Altının ons fiyatı Fed'in sıkı para politikası duruşunu koruyabileceğine yönelik "şahin" tonlu mesajların etkisiyle baskı altında kalırken, gümüş fiyatlarında da hem değerli metal hem sanayi metali niteliği nedeniyle çift yönlü baskı görüldü.