Marketlerde ürün etiketleri baştan aşağı değişti: Tüketiciyi yanıltan o ifadeler tarih oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ifade ve görsellere yönelik kapsamlı adımlar attı. Son 2 yılda yapılan düzenlemelerle "tereyağı tadında", "çikolata keyfi", "köy ürünü" gibi ifadeler sınırlandırılırken, ürün içeriklerinin daha açık ve anlaşılır şekilde yazılması zorunlu hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" kapsamında son iki yılda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdi.

Yapılan değişikliklerle birlikte gıda etiketlerinin daha kolay okunması, yanıltıcı görsel ve ifadelerin önüne geçilmesi ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi hedeflendi. Düzenlemeler kapsamında gıda işletmecilerinin piyasaya yeni geliştirdikleri ürünleri sunabilmesinin kuralları belirlenirken, tüketiciler için gıda güvenilirliğinin yüksek düzeyde sağlanmasına yönelik şartlar da netleştirildi.

189 YENİ GIDA MEVZUATA GİRDİ

Yeni düzenleme kapsamında Avrupa Birliği'nin listesinde yer alan ve Türkiye'de kullanımına uygun görülen 189 yeni gıda bileşeni mevzuata dahil edildi. Buna karşılık GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı olması veya böcek içermesi gibi nedenlerle 32 ürün kapsam dışında bırakıldı.

ETİKETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni düzenlemeyle birlikte marketlerde satılan ürünlerin adı ve net miktarının tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde yazılması zorunlu hale geldi. Alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde ise bu bilgilerin diğer içeriklerden ayrı, açık ve belirgin biçimde belirtilmesi şartı getirildi.

Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanılmasına yasak getirilirken, ürünün "aromalı" olduğunun açık şekilde yazılması zorunlu oldu.

"TEREYAĞI TADINDA", "ÇİKOLATA KEYFİ" İFADELERİNE YASAK

Birbiriyle karıştırılabilecek ürünlerde tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Bu kapsamda tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde "tereyağı tadında", "tereyağı lezzeti", "tereyağı keyfi" ifadeleri kullanılamayacak.

Kokolin ürünlerinde "çikolata tadında", "çikolata lezzeti", "çikolata keyfi", sütlü buz ürünlerinde ise "dondurma keyfi" ve "dondurma lezzeti" ifadeleri yasak kapsamına alındı. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görselleri ile "zeytinyağı tadında" gibi ifadelerin kullanımının da önüne geçildi.

"KÖY ÜRÜNÜ" İFADESİNE SINIRLAMA

Düzenlemeler kapsamında "köy ürünü" algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Kanatlı hayvan ürünlerinde yetiştirme metoduna uygun olmayan görsellerin kullanımına izin verilmeyecek.

İçeriğinde farklı bitkisel yağlarla tereyağı veya zeytinyağı bulunan ürünlerde yalnızca bu bileşenler öne çıkarılarak "tereyağlı" veya "zeytinyağlı" ifadelerinin kullanılması da yasaklandı.

"YER FISTIKLI BAKLAVA" ZORUNLU OLDU

Toplu tüketim yerlerinde servis edilen veya satış noktalarında paketlenerek sunulan ürünlerde tüketicinin tercihlerini etkileyebilecek bileşenlerin açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda yer fıstığı kullanılarak hazırlanan baklavalarda yalnızca "fıstıklı" ifadesi kullanılamayacak. Ürünlerde "yer fıstıklı" ifadesinin yer alması zorunlu olacak.

İTHAL ALGISI OLUŞTURAN İFADELER DE YASAKLANDI

Yeni düzenlemeyle birlikte yurt içinde üretilen ürünlerde ithal algısı oluşturabilecek marka, ifade ve görsellerin kullanımına yasak getirildi. İthal ürünlerde ise tüketicide Türkiye'de üretildiği izlenimi oluşturabilecek ifadelerin kullanılmasının önüne geçildi. Ayrıca silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekil veya görsellerin gıda ürünlerinde kullanılmasına da izin verilmeyecek.

MENÜLERDE KALORİ BİLGİSİ DÖNEMİ

İçeriğinde krema bulunmayan ürünlerde "krema" ifadesi kullanılamayacak, bunun yerine "krema sos" ifadesine yer verilecek. Bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale gelirken, menülerde ürün içerikleri ve enerji değerlerine ilişkin bilgilerin tüketicilere sunulması şartı da getirildi.

