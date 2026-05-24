Marketlerde ürün etiketleri baştan aşağı değişti: Tüketiciyi yanıltan o ifadeler tarih oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ifade ve görsellere yönelik kapsamlı adımlar attı. Son 2 yılda yapılan düzenlemelerle "tereyağı tadında", "çikolata keyfi", "köy ürünü" gibi ifadeler sınırlandırılırken, ürün içeriklerinin daha açık ve anlaşılır şekilde yazılması zorunlu hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" kapsamında son iki yılda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdi.

Yapılan değişikliklerle birlikte gıda etiketlerinin daha kolay okunması, yanıltıcı görsel ve ifadelerin önüne geçilmesi ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi hedeflendi. Düzenlemeler kapsamında gıda işletmecilerinin piyasaya yeni geliştirdikleri ürünleri sunabilmesinin kuralları belirlenirken, tüketiciler için gıda güvenilirliğinin yüksek düzeyde sağlanmasına yönelik şartlar da netleştirildi.

189 YENİ GIDA MEVZUATA GİRDİ Yeni düzenleme kapsamında Avrupa Birliği'nin listesinde yer alan ve Türkiye'de kullanımına uygun görülen 189 yeni gıda bileşeni mevzuata dahil edildi. Buna karşılık GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı olması veya böcek içermesi gibi nedenlerle 32 ürün kapsam dışında bırakıldı.

ETİKETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI Yeni düzenlemeyle birlikte marketlerde satılan ürünlerin adı ve net miktarının tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde yazılması zorunlu hale geldi. Alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde ise bu bilgilerin diğer içeriklerden ayrı, açık ve belirgin biçimde belirtilmesi şartı getirildi.