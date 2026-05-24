CANLI YAYIN

MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kocaeli'de MHP'li yönetici Geylani Yenigün'ü tabancayla öldürdükten sonra intihar eden ortağı Uğur Öz hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Öz'ün 2023 yılında kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını da silahla yaraladığı öğrenildi.

MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş 1

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ortağı Uğur Öz tarafından tabancayla vurularak öldürülen MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Geylani Yenigün son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin ardından intihar eden Uğur Öz'ün geçmişine dair ortaya çıkan detay dikkat çekti.

MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş 2

MHP'Lİ ORTAĞINI EVİNDE VURDU

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Uğur Öz, bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı öne sürülen ortağı Geylani Yenigün'ün evine gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Öz, yanında bulunan tabancayla Yenigün'e ateş etti.

MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş 3

Olayın ardından sitenin bahçesine inen Uğur Öz, aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Ağır yaralanan Geylani Yenigün, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş 4

KATİLİNİN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞ

Kimya, eğlence ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren, aynı zamanda yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani Yenigün'ün mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'nda Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş 5

Öte yandan Yenigün'ün kendisini öldüren Uğur Öz'ün 2025 yılı aralık ayında gerçekleşen nikahında şahitlik yaptığı da ortaya çıktı. İkilinin inşaat sektöründe ortak çalıştığı bildirildi.

MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş 6

Uğur Öz'ün ise ticari hayatına 2015 yılında gayrimenkul ve otomotiv sektörüyle başladığı, inşaat ve hafriyat alanlarındaki yatırımlarının ardından 2023 yılında yeme-içme ve eğlence sektörüne girdiği öğrenildi.

MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş 7

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Geylani Yenigün'ün cenazesi Fevziye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uğur Öz'ün cenazesi ise Kastamonu'ya gönderildi.

MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş 8

3 YIL ÖNCE DE KIZ ARKADAŞINI SİLAHLA YARALAMIŞ

Öte yandan olayın faili Uğur Öz'ün 28 Mayıs 2023 tarihinde Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi'nde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ö.Y. ile tartıştığı ve tabancayla ateş ederek genç kadını bacaklarından yaraladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin