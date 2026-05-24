MHP’li Geylani Yenigün’ün katiliyle ilgili çarpıcı detay! Uğur Öz 3 yıl önce de kız arkadaşını vurmuş

Kocaeli'de MHP'li yönetici Geylani Yenigün'ü tabancayla öldürdükten sonra intihar eden ortağı Uğur Öz hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Öz'ün 2023 yılında kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını da silahla yaraladığı öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ortağı Uğur Öz tarafından tabancayla vurularak öldürülen MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Geylani Yenigün son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin ardından intihar eden Uğur Öz'ün geçmişine dair ortaya çıkan detay dikkat çekti.

MHP'Lİ ORTAĞINI EVİNDE VURDU Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Uğur Öz, bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı öne sürülen ortağı Geylani Yenigün'ün evine gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Öz, yanında bulunan tabancayla Yenigün'e ateş etti.

Olayın ardından sitenin bahçesine inen Uğur Öz, aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Ağır yaralanan Geylani Yenigün, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİLİNİN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞ Kimya, eğlence ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren, aynı zamanda yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani Yenigün'ün mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'nda Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği öğrenildi.