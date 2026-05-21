Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 8 yıl sonra 26 gözaltı kararı! Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" açıklamasını yaptı. Bakan Gürlek, "Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İzmir'in Narlıdere ilçesi, Bulut Orman Evleri İnşaatı Mevkii'nde 13 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen, Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu olan Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düğmeye basıldı.

Soruşturma ile ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

DORUKHAN'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE SIR PERDESİ ARALANDI

"Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin koordinasyonunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."

Soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanlığına ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir ili merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı alındı.

YURT DIŞINDAKİ FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN YAKALAMA KARARI

Açıklamada, "İstanbul (1), Kütahya (1), Aydın (1), Samsun (2), Bursa (1), Tunceli (1), Manisa (1), Karabük (1), İzmir (17) 21 Mayıs 2026 günü saat 06.00 itibariyle arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulanarak operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; (21) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve yapılan ev aramalarında şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur. (3) şüpheli yurt dışında olduğundan firar (yakalama kararı çıkarıldı), (2) şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

9 İLDE DORUKHAN BÜYÜKIŞIK OPERASYONU

ŞÜPHELİLERDEN İSMAİL YALÇIN DİKKAT ÇEKTİ

Eş zamanlı operasyon ile ilgili Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerden İsmail Yalçın'ın Halen Bursa Bölge Kriminal Müdürü olarak görev yapmakta olup olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı anlaşıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"13.05.2018 tarihinde İzmir Narlıdere İlçesi 2. İnönü Mahallesi Muzaffer Sokak üzerinde bulunan TanyTanyer Yapı Anonim Şirketine ait Bulut Orman evleri isimli inşaat şantiye alanında 7 katlı apartman blok önünde maktul Dorukhan Büyükışık'ın sırt üstü yatar vaziyette, dik olarak ve kafa kısmı dışa ayak kısmı inşaata bakacak vaziyette, kafası istinat duvarı üzerine gelecek ve kafa bölgesinin üzerinden paralel olarak geçen inşaat demirinin altına girmiş şekilde ölü olarak bulunması üzerine başlatılan soruşturmada hakkında 21/05/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen, şüpheli İsmail Yalçın'ın halen Bursa Bölge Kriminal Müdürü olarak görev yapmakta olup olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı.

Olay tarihinde hiçbir adli görevi bulunmadığı halde Tanyer İnşaat Sahibi şüpheli Mehmet Münir Tanyer tarafından henüz adli makamlara bilgi verilmeden önce arandığı, anılan şüpheliyi yönlendirdiği.

Olay tarihinde hiçbir adli görevi bulunmadığı halde Manisa İlinden çıkıp gelerek cinayet mahallinde bizzat bulunduğu olay yerinde ki delillere temas ettiği görevli memurları yönlendirdiği.

Olay tarihinde cinayet mahallinde Tanyer İnşaat Sahibi şüpheli şahıslarla sürekli irtibat içerisinde olduğu toplantılar yaptığı.

Olay günü akşamı Tanyer İnşaat Sahibi şüpheli şahıslarla cinayet mahalli olan şirketin şantiye alanında bir araya gelerek toplantı yaptığı.

Olaydan önce ve sonra Tanyer İnşaat Sahibi şüpheli şahıslarla sürekli irtibat halinde olduğuna dair HTS baz kayıtları bulunduğu.

Olay yerinde ki tüm kamera kayıtları ve bu kayıtları yapan cihazlar ile bulundukları yerlerin, tüm biometrik ve biyolojik izlerin/delillerin yok edildiği / tahrif edildiği/ yerlerinin değiştirildiği emniyet personelleri üzerinde idari amirliğin verdiği nüfuzu kullanarak mevcut durumun oluşmasına sebebiyet verdiğine dair emareler bulunduğu.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/293 esas numaralı dava dosyası kapsamında 2025 yılında tanık olarak verdiği beyanların soruşturma dosyası kapsamında ki delillere göre gerçeği yansıtmadığı yalan tanıklık suçuna vücut verdiği.

Tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde soruşturmanın ilk aşamasından itibaren olayın maddi gerçeğe ulaşılmasını engelleyecek nitelikte sistematik delil kayıpları ve müdahaleleri hiç bir adli görevi bulunmadığı halde ilk andan itibaren Tanyer Şirket Sahibi şüpheliler ile iletişim kurarak ve bu şüphelileri yönlendirerek devamında cinayet mahallinde bizzat bulunarak, bu mahalde şüpheliler ile toplantılar yaparak, idari astları olan emniyet görevlileri üzerinde nüfuzunu kötüye kullanıp baskı kurarak, olay sonrası aynı akşam Tanyer Şirket Sahibi şüpheliler ile cinayet mahallinde bulunmaya devam ederek meydana getirdiğine Delillerini Yok Etme, Gizleme, Değiştirme suçunu işlediğine dair güçlü olguların bulunduğu ayrıca İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/293 esas numaralı dava dosyası alınan tanık beyanları ile Yalan Tanıklık suçunu da işlediği anlaşılmıştır."

Ethem Büyükışık. Fotoğraf: (DHA)

"SONUNA KADAR GİDECEĞİM"

Acılı baba Ethem Büyükışık, daha önce yaptığı açıklamada, "Cinayet dosyası bir dönüm noktası. Sayın Adalet Bakanına, Adalet Bakanlığı üst düzey yönetimine, Yargıtay Başkanlığı'na, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi üyelerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dürüst, namuslu, mert, güvenilir savcı ve hakimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü yıllar önce yapılan bu hataların ve işlenen suçların geriye dönük olarak soruşturmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bunu başardılar ve cinayeti ortaya çıkardılar." demişti.

