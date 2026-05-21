Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 8 yıl sonra 26 gözaltı kararı! Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları duyurdu

İzmir'in Narlıdere ilçesi, Bulut Orman Evleri İnşaatı Mevkii'nde 13 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen, Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu olan Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düğmeye basıldı.

Soruşturma ile ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin koordinasyonunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."