İzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde gelişme! Firari şüpheli yakalandı
İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari inşaat sorumlusu Y.A Türkiye'ye giriş yaptıktan hemen sonra yakalanarak gözaltına alındı. Büyükışık'ın ölümüne ilişkin olayda 23 şüpheli tutuklanmıştı.
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu.
8 YIL SONRA YAKALANDILAR
Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli 8 polis memuru komiser Atakan Kaçar (44), komiser Deniz Asıcı (36), polis memuru Duygu Öztürk (35), polis memuru Fikret Sarıaslan, polis memuru Halil Arslandağ (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49), Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) ve polis memuru Musa Erikçi (55) hakkında 'Görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda inşaat sorumlusu Y.A. hakkında yakalama kararı verildi.