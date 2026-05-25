CANLI YAYIN

İzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde gelişme! Firari şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde gelişme! Firari şüpheli yakalandı

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari inşaat sorumlusu Y.A Türkiye'ye giriş yaptıktan hemen sonra yakalanarak gözaltına alındı. Büyükışık'ın ölümüne ilişkin olayda 23 şüpheli tutuklanmıştı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

8 YIL SONRA YAKALANDILAR

Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli 8 polis memuru komiser Atakan Kaçar (44), komiser Deniz Asıcı (36), polis memuru Duygu Öztürk (35), polis memuru Fikret Sarıaslan, polis memuru Halil Arslandağ (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49), Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) ve polis memuru Musa Erikçi (55) hakkında 'Görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yakalanan inşaat sorumlusu Yiğit A. | Fotoğraf-DHAYakalanan inşaat sorumlusu Yiğit A. | Fotoğraf-DHA

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda inşaat sorumlusu Y.A. hakkında yakalama kararı verildi.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

İNŞAAT SORUMLUSU GÖZALTINDA!

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firar durumda olduğu değerlendirilen saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit A., bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığı süreçte tespit edilerek yakalandığı öğrenildi. Diğer 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 8 yıl sonra 26 gözaltı kararı!Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 8 yıl sonra 26 gözaltı kararı! DORUKHAN BÜYÜKIŞIK SORUŞTURMASINDA 8 YIL SONRA 26 GÖZALTI KARARI!

DORUKHAN BÜYÜKIŞIK'IN ÖLÜMÜ

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Büyükışık soruşturmasında gelişmeBüyükışık soruşturmasında gelişme BÜYÜKIŞIK SORUŞTURMASINDA GELİŞME

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T. (43) ile İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada tutuksuz yargılanan 5 şantiye görevlisi de yer almıştı.

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın