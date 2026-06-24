"Var Mısın Yok Musun"da nefes kesen anlar! Rekor teklif parmak ısırttı

Yarışma koltuğuna oturan 25 yaşındaki Sümeyye Akçasu, hikayesiyle izleyenlerin kalbine dokundu. Karabük'te üç kardeşli bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelen Sümeyye, ailesinin ilk üniversite mezunu olma gururunu yaşıyor. Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu olan ve halen yüksek lisansına devam eden Sümeyye, çocukluğunda dedesinin kendisine "astronot kızım" diye seslenmesiyle başlayan hayallerini gerçekleştirmek için yarışmaya katıldı. Hedefi, akademik kariyerini ve eğitimini finanse edebilecek o büyük ödülü kazanmaktı.

Sümeyye, 8 numaralı kutuyu seçerek başladığı yarışmaya oldukça şanssız bir giriş yaptı. İlk turlarda üst üste 5 milyon TL, 3 milyon TL ve 1 milyon TL'lik devasa rakamları açtıran yarışmacı, stüdyoda büyük bir üzüntü yaşattı. Bankanın ilk etaplardaki 40 bin TL ve 75 bin TL'lik tekliflerini elinin tersiyle iten Sümeyye, "Risk almadan kazanılamaz" diyerek yoluna devam etti.

MAVİ SERİ VE BANKADAN GELEN REKOR TEKLİF

Oyunun ortalarına doğru şans Sümeyye'den yana dönmeye başladı. Üst üste mavi kutuları açarak küçük rakamları eleyen Sümeyye, bankanın tekliflerini de hızla yükseltti. 145 bin TL, 270 bin TL'lik ve 530 bin TL'lik tekliflere "Yokum" diyen Sümeyye, oyunun kaderini değiştiren o ana geldiğinde bankadan 795 bin TL'lik rekor bir teklif aldı.

Arkadaşları ve yakınlarıyla uzun süre istişare eden, adeta iki kararın arasında sıkışıp kalan genç yarışmacı, büyük bir cesaret örneği göstererek bu teklife de "Yokum" dedi.