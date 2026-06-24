"Var Mısın Yok Musun"da nefes kesen anlar! Rekor teklif parmak ısırttı
Televizyon tarihinin efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", atv ekranlarında Esra Erol'un enerjisi ve samimi sunumuyla izleyiciye heyecan katmaya devam ediyor. 22 yarışmacının 5 milyon TL'lik büyük ödül için ter döktüğü programın son bölümünde, Karabüklü Sümeyye Akçasu'nun mücadelesi ekran başındakilere adeta parmak ısırttı. "Astronot" olma hayalleri kuran genç yarışmacı, risk ve stratejinin havada uçuştuğu gecede unutulmaz bir performansa imza atarak rekor teklifi elinin tersiyle itti.
Ekranların sevilen yarışma programı "Var Mısın Yok Musun"da heyecan doruktaydı. 25 yaşındaki Sümeyye Akçasu milyonluk ödül hayaliyle çıktıkları yarışmada izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
"ASTRONOT KIZ"IN AKADEMİK HAYALLERİ İÇİN BÜYÜK MÜCADELE
Yarışma koltuğuna oturan 25 yaşındaki Sümeyye Akçasu, hikayesiyle izleyenlerin kalbine dokundu. Karabük'te üç kardeşli bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelen Sümeyye, ailesinin ilk üniversite mezunu olma gururunu yaşıyor. Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu olan ve halen yüksek lisansına devam eden Sümeyye, çocukluğunda dedesinin kendisine "astronot kızım" diye seslenmesiyle başlayan hayallerini gerçekleştirmek için yarışmaya katıldı. Hedefi, akademik kariyerini ve eğitimini finanse edebilecek o büyük ödülü kazanmaktı.
TALİHSİZ BAŞLANGIÇ: BÜYÜK RAKAMLAR BİRER BİRER GİTTİ
Sümeyye, 8 numaralı kutuyu seçerek başladığı yarışmaya oldukça şanssız bir giriş yaptı. İlk turlarda üst üste 5 milyon TL, 3 milyon TL ve 1 milyon TL'lik devasa rakamları açtıran yarışmacı, stüdyoda büyük bir üzüntü yaşattı. Bankanın ilk etaplardaki 40 bin TL ve 75 bin TL'lik tekliflerini elinin tersiyle iten Sümeyye, "Risk almadan kazanılamaz" diyerek yoluna devam etti.
MAVİ SERİ VE BANKADAN GELEN REKOR TEKLİF
Oyunun ortalarına doğru şans Sümeyye'den yana dönmeye başladı. Üst üste mavi kutuları açarak küçük rakamları eleyen Sümeyye, bankanın tekliflerini de hızla yükseltti. 145 bin TL, 270 bin TL'lik ve 530 bin TL'lik tekliflere "Yokum" diyen Sümeyye, oyunun kaderini değiştiren o ana geldiğinde bankadan 795 bin TL'lik rekor bir teklif aldı.
Arkadaşları ve yakınlarıyla uzun süre istişare eden, adeta iki kararın arasında sıkışıp kalan genç yarışmacı, büyük bir cesaret örneği göstererek bu teklife de "Yokum" dedi.
5 MİLYON TL'LİK HÜSRAN VE HÜZÜNLÜ VEDA
795 bin TL'yi reddettikten sonra heyecanın zirve yaptığı anlarda Sümeyye, önce 22 numaralı kutuyu açtırarak 25 bin TL'yi buldu ve moral depoladı. Ancak 17 numaralı kutu açıldığında stüdyoda derin bir sessizlik hakim oldu; en yüksek rakam olan 5 milyon TL kutudan çıktı. Bu büyük kaybın ardından bankanın yeni teklifi 145 bin TL'ye geriledi. Daha fazla risk almak istemeyen yarışmacı Sümeyye Akçasu, bankanın 145 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti.
KENDİ KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?
Yarışmadan çekilen Sümeyye'nin önünde duran 11 numaralı kutu açıldığında ise buruk bir sevinç yaşandı. Eğer teklifi kabul etmeyip kutusuna gitseydi, Sümeyye sadece 50 bin TL ile evine dönecekti. Bankanın teklifini kabul ederek kazancını neredeyse üç katına çıkaran Sümeyye, hayallerine giden yolda önemli bir adım atarak atv ekranlarından uğurlandı.