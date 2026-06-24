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Emekli ve memurun temmuz zammı ne kadar olacak? İki zam senaryosu | İşte yeni maaşlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Temmuz 2026 zam maratonunda milyonlarca emekli ve memur için geri sayım hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da ilan edeceği Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği'nden gelen tahminler üzerinden iki zam senaryosu masaya yatırıldı. İşte detaylar...

Emekli ve memurun temmuz zammı ne kadar olacak? İki zam senaryosu | İşte yeni maaşlar 1

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz 2026 zammı için geri sayım hızlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonu öncesi Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) anketleri üzerinden iki farklı zam senaryosu öne çıktı.

Emekli ve memurun temmuz zammı ne kadar olacak? İki zam senaryosu | İşte yeni maaşlar 2

Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16.60'lık maaş artışı şimdiden garanti altına alındı.

Emekli ve memurun temmuz zammı ne kadar olacak? İki zam senaryosu | İşte yeni maaşlar 3

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı hakkıyla birlikte toplamda yüzde 12.41'lik zammı cebe koydu. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle bu oranlar daha da yukarı tırmanacak.

Emekli ve memurun temmuz zammı ne kadar olacak? İki zam senaryosu | İşte yeni maaşlar 4

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1.36 olarak gerçekleşti. Bu tahminin doğru çıkması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 18.19, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13.93 olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde halen 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin 638 liraya çıkacak.

Emekli ve memurun temmuz zammı ne kadar olacak? İki zam senaryosu | İşte yeni maaşlar 5

ZAMDA İKİNCİ SENARYO
Sabah'ın haberine göre FKB tarafından hazırlanan endekste ise haziran ayı enflasyon öngörüsü yüzde 2.25 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 19.23, memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 14.93 olacak.

Emekli ve memurun temmuz zammı ne kadar olacak? İki zam senaryosu | İşte yeni maaşlar 6

Bu tahmine göre en düşük emekli maaşı ise 20 bin liradan 23 bin 846 liraya yükselecek. Mevcut maaşı 98 bin 784 TL olan müsteşar aylığı yüzde 13.93 zam senaryosunda 112.540 TL'ye, yüzde 14.93 zam senaryosunda ise 113 bin 532 TL'ye yükselecek.

Emekli ve memurun temmuz zammı ne kadar olacak? İki zam senaryosu | İşte yeni maaşlar 7

İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut Maaş (TL) %18.19 Zamlı Yeni Maaş (TL) %19.23 Zamlı Yeni Maaş (TL)
20.000 23.638 23.846
25.000 29.548 29.808
30.000 35.457 35.769
35.000 41.366 41.731
40.000 47.274 47.692
45.000 53.185 53.653
50.000 59.095 59.615
55.000 65.004 65.576
60.000 70.914 71.538
70.000 82.733 83.461
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