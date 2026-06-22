Adalar Belediye Başkanı Akpolat'ın rüşvet pazarlığı ses kayıtları dosyaya girdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalar Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Akpolat ile Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın rüşvet pazarlıklarına dair ses kayıtlarının dosyaya girdiği öğrenildi.

İstanbul merkezli yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP yönetimindeki Adalar Belediyesi'ne yönelik 4 şehirde gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan 42 zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara gönderildi.

USULSÜZLÜK İDDİALARI NELER?

İncelemelerde, koruma altındaki sit alanlarında rüşvetle yasa dışı ruhsatlar düzenlendiği ve kaçak inşaatlara müdahale edilmediği belirlendi. Ayrıca imar cezalarında indirim sağlama vaadiyle maddi kazanç ortaklığı kurulduğu, 40 farklı kanunsuz eylem üzerinden toplam 47 şahsın organize şekilde suça ortak olduğu belgelendi.

SES KAYITLARI DOSYADA

Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Yardımcısı Yılmaz'ın da dahil olduğu zanlılara ilişkin adli süreç titizlikle devam ediyor. Skandalın boyutları büyürken, Akpolat ve Yılmaz'ın gizli rüşvet görüşmelerini içeren ses kayıtlarının da delil klasörlerine eklendiği bilgisine ulaşıldı.

ADALAR BELEDİYESİNDE RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT İDDİALARINA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 42 ZANLI ADLİYEDE

İstanbul'un Adalar Belediyesinde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilmesine ilişkin 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.



Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.



Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmanın devamında bir zanlı daha yakalanmıştı.



Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

TOPLAM: 47 ŞÜPHELİ

Belediye Yöneticileri: 11

Belediye Çalışanları / Meclis Üyeleri: 2

Sivil Şahıslar: 28

Firari: 4

Yurtdışında bulunan: 2