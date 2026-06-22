Adalar Belediye Başkanı Akpolat'ın rüşvet pazarlığı ses kayıtları dosyaya girdi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalar Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Akpolat ile Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın rüşvet pazarlıklarına dair ses kayıtlarının dosyaya girdiği öğrenildi.
İstanbul merkezli yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP yönetimindeki Adalar Belediyesi'ne yönelik 4 şehirde gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan 42 zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara gönderildi.
USULSÜZLÜK İDDİALARI NELER?
İncelemelerde, koruma altındaki sit alanlarında rüşvetle yasa dışı ruhsatlar düzenlendiği ve kaçak inşaatlara müdahale edilmediği belirlendi. Ayrıca imar cezalarında indirim sağlama vaadiyle maddi kazanç ortaklığı kurulduğu, 40 farklı kanunsuz eylem üzerinden toplam 47 şahsın organize şekilde suça ortak olduğu belgelendi.
SES KAYITLARI DOSYADA
Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Yardımcısı Yılmaz'ın da dahil olduğu zanlılara ilişkin adli süreç titizlikle devam ediyor. Skandalın boyutları büyürken, Akpolat ve Yılmaz'ın gizli rüşvet görüşmelerini içeren ses kayıtlarının da delil klasörlerine eklendiği bilgisine ulaşıldı.
ADALAR BELEDİYESİNDE RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT İDDİALARINA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 42 ZANLI ADLİYEDE
İstanbul'un Adalar Belediyesinde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilmesine ilişkin 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.
Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.
Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmanın devamında bir zanlı daha yakalanmıştı.
Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.
TOPLAM: 47 ŞÜPHELİ
- Belediye Yöneticileri: 11
- Belediye Çalışanları / Meclis Üyeleri: 2
- Sivil Şahıslar: 28
- Firari: 4
- Yurtdışında bulunan: 2
|No
|Adı Soyadı
|Görevi / Unvanı
|Kategori
|1
|ALİ ERCAN AKPOLAT
|Adalar Belediye Başkanı
|Belediye Yöneticileri
|2
|HÜSEYİN YILMAZ
|Adalar Belediye Başkan Yardımcısı
|Belediye Yöneticileri
|3
|FIRAT DURAK
|Adalar Belediye Başkan Yardımcısı
|Belediye Yöneticileri
|4
|FUNDA YALÇINKAYA
|Adalar Belediyesi Ruhsat Müdürü
|Belediye Yöneticileri
|5
|İLYAS BAYRAM
|Adalar Belediyesi Zabıta Müdürü
|Belediye Yöneticileri
|6
|GÜLŞAH BULUT
|Adalar Belediyesinde Sekreter
|Belediye Yöneticileri
|7
|ABDULLAH ÇELİKCAN
|Adalar Belediyesinde Memur
|Belediye Yöneticileri
|8
|FURKAN GÜÇLÜER
|Adalar Belediyesinde Mimar
|Belediye Yöneticileri
|9
|ABDULLAH YILDIRIM
|Belediye Başkanı Şoförü
|Belediye Yöneticileri
|10
|TALİP GÜLÇİÇEK
|Adalar Belediyesi Zabıta Memuru
|Belediye Yöneticileri
|11
|NESLİHAN ALNIAK
|Jeofizik Mühendisi
|Belediye Yöneticileri
|12
|YAVUZ ÇİFTÇİOĞLU
|Adalar Belediyesi Meclis Üyesi
|Belediye Çalışanları
|13
|MEHMET NURİ KAYA
|Adalar Belediyesi Meclis Üyesi
|Belediye Çalışanları
|14
|CEMALETTİN ŞEREFLİER
|Anadolu Kulübü Derneği Müdürü
|Sivil Şahıslar
|15
|METİN ÖNAL
|Eski Meclis Üyesi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|16
|HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜN
|Adalar Su Sporları Kulübü Müdürü
|Sivil Şahıslar
|17
|AKIN KÜÇÜK
|Vergi Dairesinde Memur
|Sivil Şahıslar
|18
|İRFAN DURMUŞOĞLU
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|19
|LEVENT DURMUŞOĞLU
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|20
|HASAN AKTAŞ
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|21
|ALEN OHANNES GÜNBERK
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|22
|ALİ YİĞİT
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|23
|MEHMET ŞİRİN ELMAS
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|24
|FARUK ŞİRİN
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|25
|SEZAİ KERİM KAYADİBİ
|İş Takipçisi - Esnaf
|Sivil Şahıslar
|26
|VASİL PORİDİS
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|27
|MELİKŞAH KAYA
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|28
|CAFER ŞAKAR
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|29
|KEMAL KİL
|Avukat
|Sivil Şahıslar
|30
|ŞÜKRÜ BUDAK
|Restoran Sahibi
|Sivil Şahıslar
|31
|GÖKHAN ÇANTAOĞLU
|Şahıs Şirket Sahibi (İnşaat) - Avukat
|Sivil Şahıslar
|32
|FATİH TANUĞUR
|Mimar
|Sivil Şahıslar
|33
|AYTEN UYSAL
|İç Mimar
|Sivil Şahıslar
|34
|İHSAN METİN
|Otel Sahibi
|Sivil Şahıslar
|35
|BURCU BALKAYA
|İnşaat Mühendisi
|Sivil Şahıslar
|36
|FİKRİYE ŞEKERCİ
|Emekli
|Sivil Şahıslar
|37
|GÜLPERİ ÇEVİK
|Emekli
|Sivil Şahıslar
|38
|MUSTAFA AKTAŞ
|Emekli - İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|39
|CENGİZ SARIGÜL
|Emekli
|Sivil Şahıslar
|40
|AHMET UMUT
|Esnaf - Nalbur
|Sivil Şahıslar
|41
|ŞAHİN DURSUN
|Börek Ustası
|Sivil Şahıslar
|42
|İBRAHİM BAĞCİ
|Kalamar Restoran İşletmecisi
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|43
|TURGAY CÖMERT
|İş Takipçisi - Genpar Madencilik A.Ş. Sahibi
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|44
|ORHAN CAVILDAK
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|45
|CEM DEMİRBAŞ
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|46
|MEHMET EMİN İLKMEN
|Emekli
|Sivil Şahıslar (YURTDIŞI)
|47
|NURETTİN ÖZEN
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar (YURTDIŞI)