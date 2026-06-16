İmamoğlu İnşaat’ın aykırı yapılarına Beylikdüzü Belediyesi'nden usulsüz iskan!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı yapıların ruhsat projelerine aykırı şekilde inşa edildiğini tespit etti.

İmamoğlu İnşaat

İMAMOĞLU İNŞAAT FİRMASI MEVZUATA AYKIRI BİNALARI YAPMIŞ, BELEDİYE İSKAN VERMİŞ

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, İmamoğlu inşaat firmasının yapı müteahhitliğini üstlendiği 4 farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılara Beylikdüzü Belediyesi tarafından tüm bu aykırılıklara rağmen Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği ortaya çıktı.