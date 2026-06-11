CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Şişli'de 2016 yılında evinde katledilen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinin perde arkası, 10 yıl süren titiz bir çalışmayla aydınlatıldı. Kanbur cinayetinde, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün emniyetteki 9 sayfalık ifadesinden tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Gündüz, infazı cezaevindeyken planladığını ve Kanbur'u sokakta takip ederek evini bulduğu söyledi.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 1

İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016 günü evinde tabancayla vurularak öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 2

Cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden Bülent G.'nin, daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza aldığı ortaya çıktı.

10 YILLIK AYNUR KANBUR CİNAYETİNİ ÇÖZEN GÖRÜNTÜ A HABER'DE
Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 3

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan titiz çalışmayla çözülen olayda, cinayeti itiraf eden katil zanlısı Bülent G.'nin 9 sayfalık ifadesi tamamlandı.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 4

Yapılan araştırmada, Bülent G.'nin daha önce Zonguldak'ta karıştığı yaralamalı bir olayda "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza alarak uzun süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 5

"DAHA ÖNCE DE BİRİNİ SİLAHLA VURDUM"

Sabah'ın haberine göre Katil zanlısı Bülent G., Zonguldak'taki yaralama olayıyla ilgili polise şu ifadeyi verdi: "Ben 2009 yılında Zonguldak ilinde amcaoğlum Fatih G. ile karıştığım olayda 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hüküm giydim.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 6

Bu olayda Tuğba Ç. isimli yeğenime sarkıntılık yapan Kürşat adında birini silahla vurmuştum. Ben bu şahsın belden aşağısına sıkmıştım ama mahkeme öldürmeye teşebbüsten 3 yıl 9 ay ceza verdi. Bu suçta Fatih benim yanımda bulunduğu için birlikte işlem gördük."

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 7

CİNAYET PLANINI CEZAEVİNDE YAPMIŞ

Katil zanlısı Bülent Gündüz, Aynur Kanbur cinayetini cezaevinde planladığını iddia etti. Emniyette verdiği ifadede, "Cezaevinde bulunduğum süre zarfında Aynur ile olayı planladım.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 8

Bunun sebebi ara ara televizyonda Aynur'a denk gelmemdi. Oryantal dans yapması beni rahatsız ediyordu. Cezaevinde bulunduğum süre zarfında bunun hesabını sormak aklımdaydı.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 9

Evini tam olarak öğrendiğim tarihte, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra, 2014 ya da 2015 yılında Beşiktaş ilçesinde tesadüfen Aynur'u sokakta gördüm. Arkasından takip ederek evini bu şekilde öğrenebilmiş oldum" ifadelerini kullandı.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 10

'ADRESİ ÖĞRENDİKTEN SONRA KENDİSİNİ GÖZLEDİM'

Alınan ifade kapsamında katil zanlısı Bülent G.'nin cinayetten önce birkaç kez olay bölgesine giderek keşif yaptığı ortaya çıktı.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 11

Bu konuyla ilgili polis "Adresi öğrendikten sonra olay tarihine kadar adrese gidip kendisiyle diyaloğa girdiniz mi?" sorusunu sordu.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 12

Bülent Gündüz, bu soruya "Aynur'un adresini öğrendikten sonra birkaç kez gidip kendisini gözledim ama kendisiyle bir diyaloğa girmedim" diye cevap verdiği öğrenildi.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 13

OLAY GÜNÜ GİYDİĞİ MONT SOSYAL MEDYASINDA

Soruşturma dosyasına giren delillerden biri de katil zanlısının olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğraf karesi oldu.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 14

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, olay günü bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin görüntülerini elde etmişti. Görüntülerde kafasında şapka bulunan şüphelinin üzerindeki mont ve içine giydiği kıyafet dikkat çekmişti.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 15

4 AY ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM KAN DONDURDU

10 yıl sonra yapılan çalışmalarla olayın zanlısı olduğu tespit edilen Bülent G.'nin sosyal medya hesapları gözaltına alınmadan önce incelemeye alındı.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 16

Araştırma kapsamında şüphelinin incelenen sosyal medya hesabında, cinayetten 4 ay önce yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Kendi fotoğrafını paylaşan şüphelinin üzerinde, olay günü giydiği kıyafetlerin bulunduğu görüldü. Polis ekipleri hemen o fotoğrafı alarak soruşturma dosyasına koydu.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 17

"HER İKİ GÖRÜNTÜDEKİ ŞAHIS DA BENİM"

Düzenlenen operasyon sonrası ifadesi alınan katil zanlısı Bülent Gündüz'e 6 dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Avukatı eşliğinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu söyleyen Bülent Gündüz'e, ayrıca güvenlik kamerasında kıyafetleri görülen fotoğraf karesi ile sosyal medya paylaşımındaki fotoğraf gösterildi.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 18

Her iki fotoğrafta da aynı kıyafetleri giydiği görülen Bülent Gündüz iki fotoğraftaki kişinin de kendisi olduğunu söyledi. Şüpheli ifadesinde, "Her iki görüntüdeki şahıs da benim. Üzerimde olay tarihinde giyili mavi renkli, yakasının iç astarı yeşil renkli polar montum vardı. Sonraki zamanlarda montum eskidi, attım" dedi.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 19

"ÇOCUKLARIM BÜYÜYÜNCE İTİRAF EDECEKTİM"

Cinayetin ardından yıllarca tedirgin yaşadığını söyleyen Bülent Gündüz, "Polis her an gelecek diye bekliyordum. Her an tedirgin durumdaydım. Çocuklarımın elleri iş tutsun, ondan sonra gelip itirafta bulunacaktım" dedi.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 20

İfadesinin sonunda ise "Pişmanım" sözleriyle cinayeti kabul etti.

Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım 21
Ailemizin adını lekeledin dedi, ateş açtı "AİLEMİZİN ADINI LEKELEDİN" DEDİ, ATEŞ AÇTI
Kanbur cinayetinde 10 yıllık sır çözüldü! KANBUR CİNAYETİNDE 10 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ!
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin