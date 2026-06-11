Araştırma kapsamında şüphelinin incelenen sosyal medya hesabında, cinayetten 4 ay önce yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Kendi fotoğrafını paylaşan şüphelinin üzerinde, olay günü giydiği kıyafetlerin bulunduğu görüldü. Polis ekipleri hemen o fotoğrafı alarak soruşturma dosyasına koydu.

"HER İKİ GÖRÜNTÜDEKİ ŞAHIS DA BENİM" Düzenlenen operasyon sonrası ifadesi alınan katil zanlısı Bülent Gündüz'e 6 dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Avukatı eşliğinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu söyleyen Bülent Gündüz'e, ayrıca güvenlik kamerasında kıyafetleri görülen fotoğraf karesi ile sosyal medya paylaşımındaki fotoğraf gösterildi.

Her iki fotoğrafta da aynı kıyafetleri giydiği görülen Bülent Gündüz iki fotoğraftaki kişinin de kendisi olduğunu söyledi. Şüpheli ifadesinde, "Her iki görüntüdeki şahıs da benim. Üzerimde olay tarihinde giyili mavi renkli, yakasının iç astarı yeşil renkli polar montum vardı. Sonraki zamanlarda montum eskidi, attım" dedi.

"ÇOCUKLARIM BÜYÜYÜNCE İTİRAF EDECEKTİM" Cinayetin ardından yıllarca tedirgin yaşadığını söyleyen Bülent Gündüz, "Polis her an gelecek diye bekliyordum. Her an tedirgin durumdaydım. Çocuklarımın elleri iş tutsun, ondan sonra gelip itirafta bulunacaktım" dedi.