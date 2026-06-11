Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün ifadesinde kan donduran detaylar: Cezaevinde planladım
İstanbul Şişli'de 2016 yılında evinde katledilen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinin perde arkası, 10 yıl süren titiz bir çalışmayla aydınlatıldı. Kanbur cinayetinde, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün emniyetteki 9 sayfalık ifadesinden tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Gündüz, infazı cezaevindeyken planladığını ve Kanbur'u sokakta takip ederek evini bulduğu söyledi.
İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016 günü evinde tabancayla vurularak öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıktı.
Cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden Bülent G.'nin, daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza aldığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan titiz çalışmayla çözülen olayda, cinayeti itiraf eden katil zanlısı Bülent G.'nin 9 sayfalık ifadesi tamamlandı.
Yapılan araştırmada, Bülent G.'nin daha önce Zonguldak'ta karıştığı yaralamalı bir olayda "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza alarak uzun süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.
"DAHA ÖNCE DE BİRİNİ SİLAHLA VURDUM"
Sabah'ın haberine göre Katil zanlısı Bülent G., Zonguldak'taki yaralama olayıyla ilgili polise şu ifadeyi verdi: "Ben 2009 yılında Zonguldak ilinde amcaoğlum Fatih G. ile karıştığım olayda 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hüküm giydim.