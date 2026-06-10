Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: 3-4 el ateş ettim, silahı denize attım

Gündüz'ün son olarak metrobüs durağındaki turnikelerden geçerek bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Bülent Gündüz'ün olay öncesi ve sonrasında yürüdüğü güzergahlarda başında şapkayla hızlı şekilde ilerlediği görüldü.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Bülent Gündüz'ün emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen Bülent Gündüz ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın kimlikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Aynur Kanbur'un 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya Mahallesi'nde silahla öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya yeniden incelemeye alındı.

CİNAYET DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aynur Kanbur'un ikamet ettiği binanın girişinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, olay yerinde bulunan kovanların bugüne kadar herhangi bir silahla eşleştirilemediği ifade edilmişti.

Başsavcılık, 2017 yılında Aynur Kanbur'un ablasının verdiği dilekçede, akrabaları olan Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar'ın geçmişte Kanbur'u tehdit ettiklerinin öne sürüldüğünü aktarmıştı.

Yapılan HTS incelemelerinde, söz konusu kişilere ait telefonların olaydan kısa süre önce kapandığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, olay günü Avcılar'dan metrobüse binen kişinin İstanbulkart kayıtları üzerinden tespit edildiği ve bu kişinin Bülent Gündüz olduğunun belirlendiği kaydedildi.