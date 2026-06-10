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Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: 3-4 el ateş ettim, silahı denize attım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

İstanbul'da 2016 yılında öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde katil Bülent Gündüz'ün ifadelerine ahaber.com.tr ulaştı. Cinayeti cezaevindeyken planladığını itiraf eden Gündüz, " Belimdeki 9 mm tabancayı çekip gövdesini hedef alarak 3-4 el ateş ettim" dedi. Öte yandan Gündüz'ün evinde yapılan aramada uzun namlulu silah ve gaz maskesi ele geçirilirken, olay günü metrobüste kaydedilen yeni görüntülerine de ulaşıldı.

Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: 3-4 el ateş ettim, silahı denize attım 1

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aynur Kanbur cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden öğrenilen Bülent Gündüz'ün emniyette verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı.

Gündüz'ün ifadesinde, olay öncesinde Kanbur'u takip ettiğini, telefonundaki SIM kartı tespit edilmemek için çıkardığını ve cezaevinde bulunduğu dönemde "bunun hesabını sormayı" düşündüğünü anlattığı ortaya çıktı. Öte yandan Gündüz ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: 3-4 el ateş ettim, silahı denize attım 2

KATİLİN EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH VE GAZ MASKESİ BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bülent Gündüz'ün Sarıyer'deki evinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda uzun namlulu silah ve gaz maskesi ele geçirildi.

Öte yandan, geçmişte gerçekleştirilen bir asayiş uygulamasında Gündüz'ün üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu ve hakkında "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan işlem yapıldığı da belirlendi.

Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: 3-4 el ateş ettim, silahı denize attım 3

SİM KARTINI NEDEN ÇIKARDIĞINI ANLATTI

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, İstanbulkart kullanım kayıtları incelenen Bülent Gündüz'ün yeni görüntülerine ulaşıldı.

Metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarında, cinayeti işlemek üzere yola çıktığı değerlendirilen Gündüz'ün Avcılar'dan metrobüse bindiği görüldü.

Görüntülerde metrobüsün sağ tarafındaki koltuğa oturan Gündüz'ün bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla ilgilendiği, ardından SIM kartını çıkararak telefonunu kapattığı yer aldı.

Emniyetteki ifadesinde olay günü telefonundaki hattı bilinçli olarak çıkardığını anlatan Gündüz, "Olayı yapmaya gittiğim için telefonumdan hattımı çıkardım. Gerçekleştireceğim olayla ilgili tespit yapılmasın diye hattımı telefonumdan çıkardım" dedi.

Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: 3-4 el ateş ettim, silahı denize attım 4

CİNAYETİ CEZAEVİNDE PLANLAMIŞ

Gündüz'ün ifadesi, cinayetin önceden planlandığı iddiasını güçlendiren detaylar da içerdi.

Gündüz, cezaevinde bulunduğu dönemde Aynur Kanbur'dan "hesap sormayı" düşündüğünü söyledi.

İfadesinde olay öncesindeki sürece de değinen Gündüz, Aynur Kanbur'un adresini cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı takip sonucu tespit ettiğini öne sürdü.

Gündüz, "Evini tam olarak öğrendiğim tarihte cezaevinden çıktıktan sonra takip ederek evini öğrenebildim" dedi.

Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: 3-4 el ateş ettim, silahı denize attım 5

"TABANCAYI ÇEKİP 3-4 EL ATEŞ ETTİM"

Gündüz, emniyetteki ifadesinde saldırının gerçekleştiği ana ilişkin de ayrıntılar verdi.

Gündüz, "Belimdeki 9 mm tabancayı çekip gövdesini hedef alarak 3-4 el ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Olay yerinden ayrıldıktan sonraki sürece de değinen Gündüz, cinayette kullandığı silahı bir süre yanında taşıdığını, daha sonra ise denize attığını söyledi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Bülent Gündüz'ün geçmişte bir kişiyi darbettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Gündüz'ün emniyette verdiği ifadede söz konusu olayı kabul ettiği ve darbettiği kişinin uygunsuz davranışları nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: 3-4 el ateş ettim, silahı denize attım 6

9 YILLIK FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Aynur Kanbur'un 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya Mahallesi'nde silahla öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya yeniden incelemeye alındı.

Yapılan araştırmalar sonucunda cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen Bülent Gündüz ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Bülent Gündüz'ün emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Bülent Gündüz'ün olay öncesi ve sonrasında yürüdüğü güzergahlarda başında şapkayla hızlı şekilde ilerlediği görüldü.

Gündüz'ün son olarak metrobüs durağındaki turnikelerden geçerek bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Aynur Kanbur’un katili cinayeti cezaevinde planladığını itiraf etti: 3-4 el ateş ettim, silahı denize attım 7

CİNAYET DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aynur Kanbur'un ikamet ettiği binanın girişinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, olay yerinde bulunan kovanların bugüne kadar herhangi bir silahla eşleştirilemediği ifade edilmişti.

Başsavcılık, 2017 yılında Aynur Kanbur'un ablasının verdiği dilekçede, akrabaları olan Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar'ın geçmişte Kanbur'u tehdit ettiklerinin öne sürüldüğünü aktarmıştı.

Yapılan HTS incelemelerinde, söz konusu kişilere ait telefonların olaydan kısa süre önce kapandığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, olay günü Avcılar'dan metrobüse binen kişinin İstanbulkart kayıtları üzerinden tespit edildiği ve bu kişinin Bülent Gündüz olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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