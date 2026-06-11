CANLI YAYIN

Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni karar ile yapay zekâlı yüz tanımadan e-Devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak. İşte düzenleme ile birlikte hayatımıza giren yeni kurallar.

Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak 1

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme sektöründe kayıt dışılığı engellemek ve siber güvenliği artırmak amacıyla milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile mobil hatlara sınır getirildi. Aynı zamanda 3 ayda bir doğrulama zorunluluğu getirildi. 90 gün içinde doğrulama yapmayanları kötü bir sürpriz bekliyor.

Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak 2

BTK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile telefon hattı alımı, abonelik işlemleri ve kimlik kontrol mekanizmaları tamamen dijitalleşerek sıkılaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre, artık eski yöntemlerle ya da elektronik ortamda teyit edilemeyen kimlik belgeleriyle yeni abonelik sözleşmesi yapılamayacak.

Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak 3

SADECE ELEKTRONİK VE BİYOMETRİK DOĞRULAMA GEÇERLİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yeni dönemde abonelik sözleşmesi imzalanmadan önce başvuru sahibinin kimliği gelişmiş teknolojik yöntemlerle kontrol edilecek. Çipli kimlik kartları ve NFC özellikli kimlik belgeleriyle elektronik doğrulama yapılabilecek. Ayrıca e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yakın alan iletişimi teknolojisi kullanılarak kimlik doğrulama imkânı sunulacak. İşlemler yalnızca şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek:

Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak 4

E-Devlet kapısı entegrasyonu,
Yakın Alan İletişimi (NFC) destekli yeni çipli kimlik kartları,
Yapay zekâ destekli görüntülü yüz doğrulaması veya parmak izi sistemleri,
Yüz yüze yapılan işlemlerde ise zorunlu video kaydı.

Ayrıca yabancı uyruklu kişilerin kimlik doğrulamaları Göç İdaresi Başkanlığı, diplomatik misyon çalışanlarının işlemleri ise Dışişleri Bakanlığı veri tabanları üzerinden anlık olarak teyit edilecek.

Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak 5

3 AYDA BİR DENETİM YAPILACAK

Düzenlemenin en çok dikkat çeken maddelerinden biri de bir kişi adına açılabilecek maksimum hat sayısına yönelik oldu. BTK, tek bir vatandaşın üzerine açilabilecek telefon hattı sayısına bir üst sınır getirme yetkisine sahip oldu. GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları, BTK'nın belirleyeceği bu sınırın üzerindeki hat taleplerini kesinlikle onaylayamayacak. Mevcut abonelikleri de kapsayan düzenlemeyle birlikte işletmecilere (operatörlere) her üç ayda bir tüm abonelerin aktifliğini Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden kontrol etme zorunluluğu getirildi.

Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak 6

90 GÜN İÇİNDE DOĞRULAMA YAPMAYANIN HATTI KAPATILACAK

Yapılan kontrollerde aboneliğin aktifliği veya kimlik bilgileri doğrulanamazsa süreç şu şekilde işleyecek:

İlk 24 Saat: Kullanıcıya kısa mesaj (SMS) yoluyla durum bildirilerek bilgilendirme yapılacak.
30 Gün İçinde: Belirtilen süre zarfında kimlik doğrulaması yapmayan abonenin hattı dış aramalara ve kullanıma kısıtlanacak.
90 Günün Sonunda: Kısıtlama tarihinden itibaren 90 gün boyunca doğrulama sağlamayan hatlar tamamen ve kalıcı olarak kullanıma kapatılacak.

Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak 7

İNTERNET ABONELİĞİNDE FOTOKOPİ DÖNEMİ BİTİYOR

BTK, yeni düzenlemelerle kimlik sahteciliğinin önüne geçmeyi, abonelik işlemlerinde güvenliği artırmayı ve kayıt dışı hat kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yeni düzenleme, sadece cep telefonu hatlarını değil ev ve iş yerlerinde kullanılan sabit internet aboneliklerini de kökten değiştiriyor. BTK mevzuatına göre "işletmeci" statüsünde yer alan tüm internet servis sağlayıcıları (Türk Telekom, Superonline, TurkNet vb.), 25 Haziran'dan itibaren yeni internet başvurularında eski usul kâğıt kimlik fotokopisiyle işlem yapamayacak. Fiber veya sabit internet bağlatmak isteyen vatandaşların kimlik teyidi; e-Devlet entegrasyonu, yeni çipli kimlik kartlarının NFC ile telefona okutulması veya yapay zekâ destekli görüntülü doğrulama sistemleri üzerinden dijital olarak gerçekleştirilecek.

Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak 8

Mobil hatlarda olduğu gibi bir kişi adına yapılabilecek maksimum sabit internet aboneliği sayısı da sınırlandırılacak. Yasal sınırın üzerinde abonelik talepleri sistem tarafından otomatik olarak reddedilecek. Mobil hatlarda olduğu gibi mevcut internet aboneleri her 3 ayda bir Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile doğrulanacak. Verilen süre içinde e-Devlet veya ilgili şirketin dijital kanalları üzerinden kimliğini doğrulamayan kullanıcıların internet erişimi önce kısıtlanacak; uyuşmazlığın giderilmediği 90 günün sonunda ise internet aboneliği tamamen iptal edilerek kapatılacak.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin