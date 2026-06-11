Cep telefonu hatları ve internet aboneliklerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayınlandı süre başladı | Yapmayanın hattı kapanacak

Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni karar ile yapay zekâlı yüz tanımadan e-Devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak. İşte düzenleme ile birlikte hayatımıza giren yeni kurallar.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme sektöründe kayıt dışılığı engellemek ve siber güvenliği artırmak amacıyla milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile mobil hatlara sınır getirildi. Aynı zamanda 3 ayda bir doğrulama zorunluluğu getirildi. 90 gün içinde doğrulama yapmayanları kötü bir sürpriz bekliyor.

BTK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile telefon hattı alımı, abonelik işlemleri ve kimlik kontrol mekanizmaları tamamen dijitalleşerek sıkılaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre, artık eski yöntemlerle ya da elektronik ortamda teyit edilemeyen kimlik belgeleriyle yeni abonelik sözleşmesi yapılamayacak.

SADECE ELEKTRONİK VE BİYOMETRİK DOĞRULAMA GEÇERLİ Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yeni dönemde abonelik sözleşmesi imzalanmadan önce başvuru sahibinin kimliği gelişmiş teknolojik yöntemlerle kontrol edilecek. Çipli kimlik kartları ve NFC özellikli kimlik belgeleriyle elektronik doğrulama yapılabilecek. Ayrıca e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yakın alan iletişimi teknolojisi kullanılarak kimlik doğrulama imkânı sunulacak. İşlemler yalnızca şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek:

E-Devlet kapısı entegrasyonu,

Yakın Alan İletişimi (NFC) destekli yeni çipli kimlik kartları,

Yapay zekâ destekli görüntülü yüz doğrulaması veya parmak izi sistemleri,

Yüz yüze yapılan işlemlerde ise zorunlu video kaydı.



Ayrıca yabancı uyruklu kişilerin kimlik doğrulamaları Göç İdaresi Başkanlığı, diplomatik misyon çalışanlarının işlemleri ise Dışişleri Bakanlığı veri tabanları üzerinden anlık olarak teyit edilecek.