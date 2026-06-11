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12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Adana'da 12. kattaki merdiven boşluğunun penceresinden beton zemine düşen 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, yaşam mücadelesini kazandı. Doktorların "tıp literatürüne geçecek bir mucize" olarak adlandırdığı olayda, küçük kızın hayatını sundurmanın kurtardığı ortaya çıktı.

12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay 1

Olay, 4 Haziran'da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ecrin Deniz Karaca, oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerine bakmak için apartmanın 12'nci katında merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Karaca, önce sundurmaya ardından beton zemine düştü.

12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay 2

Ecrin Deniz Karaca'nın düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay 3

Tedaviye alınan Ecrin Deniz Karaca'nın bacağında kırık ve çatlak olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

12'İNCİ KATTAN DÜŞEN ECRİN YARALI KURTULDU
12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay 4

Olay günü yaşadıklarını aktaran Ecrin'in esnaf babası Hakan Harput Karaca, "Kızım, kardeşlerine bakmak için apartman boşluğundaki merdivenlerden aşağı doğru eğiliyor. Fazla eğilince dengesini kaybederek aşağı düşüyor. Annesi ise Ecrin'in kardeşleriyle ilgilenirken büyük bir ses duyuyor. Hızla aşağı indiğinde etrafın kan içinde olduğunu ve kızını yerde hareketsiz yatarken görüyor. Tesadüfen olay yerinde bulunan sağlıkçı komşularımız hemen Ecrin'e ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedyeyle doğrudan hastaneye götürdük" diye konuştu.

12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay 5

'KISA ZAMAN İÇERİSİNDE YÜRÜYECEK'

Kızının sağlık durumunda kalıcı bir hasar olmadığını belirten baba Karaca, "Hastaneye ilk yatırıldığı gün beyninde kanama vardı. Süreç ilerledikçe bu kanamalar azaldı. Şu anda kızımın sadece ortopedik sorunları kaldı. Sol bacağı ve sağ kolunda sıkıntılar bulunuyor. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Az önce 4 saat süren bir ameliyattan çıktı ve durumu iyi. En büyük şansımız, bilinç kaybı yaşamamış olması oldu. Doktorumuz, kısa bir süre içerisinde yürüyebileceğini ve kalıcı bir hasar beklenmediğini söyledi. Kızımla ilgilenen tüm doktorlar bunun adeta bir mucize olduğunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay 6

'BABA SİZİ BIRAKMAYACAĞIM' DEDİ'

Kızının sağ olmasının mucize olduğunu nitelendiren Hakan Harput Karaca, şöyle devam etti:

"İlk 5 saat bizim için tarifsiz bir üzüntüyle geçti. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en ağır duyguları yaşadık. Ancak bu 5 saatin sonunda bir mucizeye tanıklık ettik. Sürekli yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söylüyorlardı ve biz çok kötü bir haber almayı bekliyorduk. Ecrin'in bilincinin yerinde olduğunu gösteren görüntüyü bana izlettiklerinde bunun gerçekten bir mucize olduğunu anladım. Kızım yoğun bakımdayken sürekli, 'Babamı görmek istiyorum' demiş. Yanına gittiğimde bana, 'Baba, sizi bırakmayacağım' dedi. O an, benim hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri oldu."

12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay 7

'GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ'

Adana'da 12'nci kattan düşerek yaralanan Ecrin Deniz Karaca'yı ameliyat eden Doç. Dr. Mesut Uluöz, durumu hakkında bilgi verdi. Uluöz, "Ecrin'in ciddi kırıkları olsa da hayata tutunmuş. Bir özel hastanede tedavi gördükten sonra İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bizi aradı ve çocukla ilgilenmemiz istendi. Hasta yakınlarıyla görüşüp, çocuğumuzu devraldık. Şu an genel sağlık durumu iyi. Uyluk ve kaval kemiğinde parçalı kırıkları var. Dirseğinde de 2 ayrı kemikte parçalık kırık var. Dün akşam itibarıyla 2 ameliyat gerçekleştirdik. Yaralanması kötü ancak muvaffak olacağımızı düşünüyoruz. İyi bir rehabilitasyonla çocuğumuzu sağlığına kavuşturacağız" diye konuştu.

12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay 8

'SUNDURMA HAVA YASTIĞI GÖREVİ GÖRMÜŞ'

Böylesi vakalarla çok sık karşılaşmadıklarını dile getiren Doç. Dr. Uluöz, "Bölge itibariyle yüksekten düşme vakalarıyla çok karşılaşıyoruz. Klinik olarak bu konuya çok hakimiz, geniş bir ekibimiz var. 12'nci kattan düşüp de böyle olanı ilk kez gördük. Dünya literatüründe de çok görülen bir vaka değil. Çok büyük bir şans. Sundurmanın sağlam bir yapısının olmaması nedeniyle hayattan kopabilirdi. Sundurma tentenin çökmesiyle bir hava yastığı görevi görüp, enerjiyi soğurmuş ve yaşamasına vesile olmuş" dedi.

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