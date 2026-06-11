12. kattan düştü yaşama tutundu! Adana'da akılalmaz olay

'BABA SİZİ BIRAKMAYACAĞIM' DEDİ' Kızının sağ olmasının mucize olduğunu nitelendiren Hakan Harput Karaca, şöyle devam etti: "İlk 5 saat bizim için tarifsiz bir üzüntüyle geçti. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en ağır duyguları yaşadık. Ancak bu 5 saatin sonunda bir mucizeye tanıklık ettik. Sürekli yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söylüyorlardı ve biz çok kötü bir haber almayı bekliyorduk. Ecrin'in bilincinin yerinde olduğunu gösteren görüntüyü bana izlettiklerinde bunun gerçekten bir mucize olduğunu anladım. Kızım yoğun bakımdayken sürekli, 'Babamı görmek istiyorum' demiş. Yanına gittiğimde bana, 'Baba, sizi bırakmayacağım' dedi. O an, benim hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri oldu."

'GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ' Adana'da 12'nci kattan düşerek yaralanan Ecrin Deniz Karaca'yı ameliyat eden Doç. Dr. Mesut Uluöz, durumu hakkında bilgi verdi. Uluöz, "Ecrin'in ciddi kırıkları olsa da hayata tutunmuş. Bir özel hastanede tedavi gördükten sonra İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bizi aradı ve çocukla ilgilenmemiz istendi. Hasta yakınlarıyla görüşüp, çocuğumuzu devraldık. Şu an genel sağlık durumu iyi. Uyluk ve kaval kemiğinde parçalı kırıkları var. Dirseğinde de 2 ayrı kemikte parçalık kırık var. Dün akşam itibarıyla 2 ameliyat gerçekleştirdik. Yaralanması kötü ancak muvaffak olacağımızı düşünüyoruz. İyi bir rehabilitasyonla çocuğumuzu sağlığına kavuşturacağız" diye konuştu.