Uzman isim A Haber'de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi | Önce sıcak sonra soğuk! Kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında Türkiye genelindeki hava durumunu değerlendirdi. Tek, özellikle pazar (16 Mart 2025) gününe dikkat çekerken sıcaklıkların rekor kıracağını söyledi. Son 110 yılda böyle bir sıcaklık değişimi olmadığını ifade eden uzman isim, "Yani mart ayının 15-16 için bu sıcaklık değerleri şu zamana kadar hiç görülmemiş değerler." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKOM ise gelecek hafta için kar uyarısında bulundu. Peki sıcaklıklar devam edecek mi, ilerleyen günlerde kar ve yağmur bekleniyor mu? İşte hava durumu raporu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:07