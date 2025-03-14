Viral Galeri Viral Liste Uzman isim A Haber'de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi | Önce sıcak sonra soğuk! Kar uyarısı

Uzman isim A Haber'de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi | Önce sıcak sonra soğuk! Kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında Türkiye genelindeki hava durumunu değerlendirdi. Tek, özellikle pazar (16 Mart 2025) gününe dikkat çekerken sıcaklıkların rekor kıracağını söyledi. Son 110 yılda böyle bir sıcaklık değişimi olmadığını ifade eden uzman isim, "Yani mart ayının 15-16 için bu sıcaklık değerleri şu zamana kadar hiç görülmemiş değerler." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKOM ise gelecek hafta için kar uyarısında bulundu. Peki sıcaklıklar devam edecek mi, ilerleyen günlerde kar ve yağmur bekleniyor mu? İşte hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:07
Uzman isim A Haber’de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi | Önce sıcak sonra soğuk! Kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel tahminlere göre, yurt genelinde yağış öngörülmüyor. Ülkenin kuzeyi ve doğusu parçalı bulutlu bir gökyüzüyle karşılarken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklardaki tırmanış ise dikkat çekici düzeyde! Mevsim ortalamasının 12-15 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artarak devam edeceği öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde ise rüzgarın güney yönlerden saatte 40-60 kilometrelik hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın olumsuzluklara yol açabileceğinden, yetkililer bölge halkının gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKOM ise önümüzdeki hafta salı ve çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların bir anda 15 derece kadar düşeceğini belirtirken, bazı bölgeler için kar uyarısı yaptı.

Uzman isim A Haber’de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi | Önce sıcak sonra soğuk! Kar uyarısı

HAFTA SONU YAZ GİBİ GEÇECEK!

Meteoroloji mühendisi Adil Tek, ülke genelinde hafta sonu sıcaklıklarının rekorlar seviyelere geleceğini belirtti. Güneyden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar 25-30 dereceyi aşacak. Özellikle Adana, Kocaeli, Sakarya, Aydın ve Manisa gibi şehirlerde 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değerleri gözlemlenecek. İstanbul'un iç kesimlerinde 27-28 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklık, kıyı bölgelerde ise 21-24 derece arasında seyredecek. Ankara'da ise sıcaklık 27 dereceye kadar ulaşacak.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Uzman isim A Haber’de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi | Önce sıcak sonra soğuk! Kar uyarısı

SICAKLIKLAR UZUN SÜRMEYECEK

Meteoroloji mühendisi, bu sıcaklıkların uzun sürmeyeceği, pazartesi gününden itibaren hava koşullarının keskin bir şekilde değişeceğini belirtti. Sıcaklıkların bir gün içerisinde 22 derece birden düşeceğini vurguladı. "Kuzeyden gelen bir soğuk hava var. O soğuk hava yavaş yavaş kademeli olarak önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar sıcaklıkları düşürecek" dedi

Uzman isim A Haber’de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi | Önce sıcak sonra soğuk! Kar uyarısı

KAR VE YAĞIŞ GERİ GELİYOR!

Hava sıcaklıklarındaki bu sert düşüşle birlikte kar yağışı da geri dönüyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Uzman isim A Haber’de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi | Önce sıcak sonra soğuk! Kar uyarısı

"Yaklaşık 2-3 gün boyunca da kar yağışları özellikle 19'u ve 20'sine dikkat çekmek istiyorum. Kar yağışı konusunda daha çok Batı Karadeniz'de yine Marmara'nın doğusunda,İç Anadolu'da tabii ki sistem biraz doğuya doğru kayarken de Doğu Anadolu hatta Akdeniz'de yüksek kesimlerde Ege'nin iç kesimlerde kar yağışlarını önümüzdeki hafta göreceğiz bu kuzeyden gelecek sistemle birlikte.

İstanbul'da da birazcık belki havada zaman zaman görülecek gibi gözüküyor şu anda. Tarihte kar yağışı zeminde çok tutacak gibi bir kar yağışı yok ama beraberinde yağmurlu, bol bir hafta olacak. Önümüzdeki hafta yani pazartesinden itibaren Trakya'dan başlayarak yağışlar yağmur şeklinde inceklikte daha sonra kar şeklinde dönüyor olacak. Ardından biraz daha uzun vadelisini konuşursak da yaklaşık bir önümüzdeki hafta 4-5 günlük bu soğuk havanın ardından tekrar sıcaklıklar mevsim normalleri ve biraz üzerine çıkmaya başlayacak gözüküyor."

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