Uzman isim A Haber’de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi | Önce sıcak sonra soğuk! Kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel tahminlere göre, yurt genelinde yağış öngörülmüyor. Ülkenin kuzeyi ve doğusu parçalı bulutlu bir gökyüzüyle karşılarken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklardaki tırmanış ise dikkat çekici düzeyde! Mevsim ortalamasının 12-15 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artarak devam edeceği öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde ise rüzgarın güney yönlerden saatte 40-60 kilometrelik hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın olumsuzluklara yol açabileceğinden, yetkililer bölge halkının gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKOM ise önümüzdeki hafta salı ve çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların bir anda 15 derece kadar düşeceğini belirtirken, bazı bölgeler için kar uyarısı yaptı.