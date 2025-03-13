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Başıboş köpek dehşeti daha! 3 yaşındaki Elif kabusu yaşadı | O anlar kamerada...

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de 2 yaşındaki Rana bebeğin ölümüne neden olan köpek dehşetine bir yenisi daha eklendi. İzmir'de 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın, bir alışveriş merkezinde sahipsiz bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2025 22:08 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:11
Başıboş köpek dehşeti daha! 3 yaşındaki Elif kabusu yaşadı | O anlar kamerada...

Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri kabusu yaşatmaya devam ediyor.

Başıboş köpek dehşeti daha! 3 yaşındaki Elif kabusu yaşadı | O anlar kamerada...

Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan giyim ve ev eşyası satan mağazada meydana geldi. Elif Dua Alpaydın ve annesi Esra Erdoğan, alışveriş yapmak için mağazaya girdi.

Başıboş köpek dehşeti daha! 3 yaşındaki Elif kabusu yaşadı | O anlar kamerada...

Bu sırada koltukta köpek olduğunu gören Elif Dua, köpeği sevmek için yanına gitti. Elif Dua yaklaştığı an, koltukta duran köpek bir anda küçük kızın suratına hamle yaparak dudağının ısırdı ve patisi ile alnını çizdi.

Başıboş köpek dehşeti daha! 3 yaşındaki Elif kabusu yaşadı | O anlar kamerada...

Anne Esra Erdoğan yaptığı hamle ile çocuğunu köpekten uzaklaştırırken, kızının yaralandığını gördü. Hastaneye götürülen Elif Dua, yapılan tedavi sonrasında taburcu edildi.

Başıboş köpek dehşeti daha! 3 yaşındaki Elif kabusu yaşadı | O anlar kamerada...

Olay sonrası Elif Dua'nın anne ve babası, sahipsiz köpeği barındıran alışveriş merkezi ve mağaza hakkında şikayetçi oldu.

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