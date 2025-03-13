Başıboş köpek dehşeti daha! 3 yaşındaki Elif kabusu yaşadı | O anlar kamerada...

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de 2 yaşındaki Rana bebeğin ölümüne neden olan köpek dehşetine bir yenisi daha eklendi. İzmir'de 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın, bir alışveriş merkezinde sahipsiz bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA