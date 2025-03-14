Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!
Küresel piyasalarda hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın, yatırımcıları şaşırtmaya devam ederek yeni rekor seviyelere ulaşırken, borsa ve döviz piyasalarında da gelişmeler yaşanıyor. Peki piyasalardaki yükseliş sürecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Finans Analisti İslam Memiş, altında ve borsadaki yükseliş ile ilgili değerlendirmeleri A Haber'e anlattı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:37