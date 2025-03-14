Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!

Gram Altında Rekor ve Beklentiler

Memiş, ons altının 3.000 dolar seviyesinin kapısı çaldığını belirterek "₺2.983 dolar seviyesinde ve sabah saatlerinde ₺2.993 dolar seviyesine kadar yükseldi" dedi. Ons altının tüm zamanların rekorunu kırdığını vurguladı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Gram altın şu anda ₺3.548 serbest piyasalarda Kapalıçarşı'da. Burada da ₺3.565'de direnci vardı. Geçen ay gördüğümüz direnç seviyesi yine bu ayda görüldü. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor gram altın tarafında. Ama ons altın tarafında öyle ya da böyle artık hangi bahaneyle bu teknik düzeltmeler olacak ama düşüş yönü beklentimizin halen devam ettiğini söyleyebilirim. "