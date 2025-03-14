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Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!

Küresel piyasalarda hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın, yatırımcıları şaşırtmaya devam ederek yeni rekor seviyelere ulaşırken, borsa ve döviz piyasalarında da gelişmeler yaşanıyor. Peki piyasalardaki yükseliş sürecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Finans Analisti İslam Memiş, altında ve borsadaki yükseliş ile ilgili değerlendirmeleri A Haber'e anlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:06 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:37
Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!

Piyasalar dalgalı bir haftayı geride bırakırken, dikkatler yine altın ve döviz cephesine çevrildi. A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, Borsa İstanbul'un performansından euro/dolar paritesinin seyrine, altın fiyatlarındaki yükselişten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemelerine kadar birçok kritik konuyu masaya yatırdı.

Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!

ABD tahvil faizlerindeki düşüşler ve FED'in faiz politikalarına yönelik beklentiler, yatırımcıları altına yönlendirdi. Uzman Şirin Sarı, 3.000 dolar sınırına dayanan altının orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin sürdüreceğine dikkat çekti. Altın fiyatları yeni rekorlar kırarken, Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyarıyor. Peki altın nereye doğru gidiyor?

GRAM ALTIN REKOR KIRDI!

Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!

Sarı, altın cesaretlendi diyerek şu açıklamalarda bulundu: "Önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası'nın kararı önemli olmuş olacak. Orada da faiz indirim beklentileri yükselmeye başladı. Bir taneydi, 2 hatta 3 tane dillendirilmeye başladı. Buradan altın cesaretlendi diyebiliriz. 3.000 dolar sınırlarını sınırına yaklaştı. Bu noktada tabii önemli direnç bölgeleri var. 3.000-3030 dolar bandı bu noktada önemli bir direnç bölgesi altın açısından ama tabii orta ve uzun vadede baktığımızda altındaki yükseliş devam ediyor. Kısa vadeli düşüşlerin olduğunu görebiliriz. Ama şunu unutmamak gerekiyor yatırımcılar anlamında altın çok spekülatif bir yatırım aracı olmaya başladı son günlerde. Çok sert hareketler yapıyor aşağıya ve yukarı yönde. Yatırımcıların dikkatli ve temkinli olmasını uyararak olması gerektiğini söyleyerek aslında portföylerde tabii altın bulundurmaya devam etmesinde bir noktada söyleyebiliriz. "

Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!

Gram Altında Rekor ve Beklentiler

Memiş, ons altının 3.000 dolar seviyesinin kapısı çaldığını belirterek "₺2.983 dolar seviyesinde ve sabah saatlerinde ₺2.993 dolar seviyesine kadar yükseldi" dedi. Ons altının tüm zamanların rekorunu kırdığını vurguladı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Gram altın şu anda ₺3.548 serbest piyasalarda Kapalıçarşı'da. Burada da ₺3.565'de direnci vardı. Geçen ay gördüğümüz direnç seviyesi yine bu ayda görüldü. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor gram altın tarafında. Ama ons altın tarafında öyle ya da böyle artık hangi bahaneyle bu teknik düzeltmeler olacak ama düşüş yönü beklentimizin halen devam ettiğini söyleyebilirim. "

ALTINDA ALIM FIRSATI KAÇTI MI?
Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme

Finans Analisti İslam Memiş, Hazine Maliye Bakanlığı'nın altın noktasında yapmış olduğu açıklamalara dikkat çekti. "Özellikle aslar altınların üretim noktasında yeni bir atağa geçeceğini açıkladı Hazine Maliye Bakanlığı" dedi.

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