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Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi, milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz zammına ilişkin hesaplamalarda kritik bir eşik olacak. İlk dört aylık enflasyonla birlikte zamda yüzde 10,51'lik artış kesinleşirken, saat 10.00'da duyurulacak 5 aylık enflasyon rakamı maaşlara yapılacak artışın boyutunu daha da netleştirecek.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 1

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği temmuz zammı için geri sayım sürüyor. İlk dört aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle zam hesabında önemli bir aşama geride kalırken, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kesin artış oranı da belli olacak.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 2

Mevcut tahminler, memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında yüzde 13 ila yüzde 14 arasında zam alabileceğine işaret ediyor. Zam oranının netleşmesiyle maaşların yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve bazı ek ödemeler de yükselecek.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 3

GÖZLER AÇIKLANACAK İKİ KRİTİK VERİDE

Temmuz zammının belirlenmesinde mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verisini 5 Haziran'da açıklayacak. Haziran enflasyonunun duyurulacağı 3 Temmuz tarihiyle birlikte ise memur ve emekli maaşlarına yansıyacak kesin artış oranı ortaya çıkacak.

İlk dört aylık dönemde enflasyonun yüzde 14,64 olarak gerçekleşmesi nedeniyle memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması şimdiden kesinleşmiş durumda.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 4

ZAM ORANINDA İKİ FARKLI TAHMİN

Temmuz artışına ilişkin ilk senaryo Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininden çıktı.

Buna göre yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 5,75 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 13,15 zam alabilecek.

Bir diğer senaryo ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne dayanıyor. Ankette mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,89, haziran ayı enflasyonu ise yüzde 1,52 olarak öngörüldü.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6,83'e ulaşacak. Böylece toplam zam oranı yüzde 14,31 seviyesine çıkabilecek.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 5

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Halen en düşük memur maaşı 61 bin 890 lira seviyesinde bulunuyor.

  • Yüzde 13,15'lik zam senaryosunda bu tutarın yaklaşık 70 bin 29 liraya yükselmesi bekleniyor.
  • Zam oranının yüzde 14,31'e ulaşması halinde ise en düşük memur maaşı 70 bin 746 liraya çıkabilecek.
Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 6

En düşük memur emeklisi aylığında da benzer bir artış öngörülüyor. Ocak ayında 27 bin 772 liraya yükselen en düşük memur emeklisi aylığının temmuz ayında 31 bin 424 ila 31 bin 746 lira aralığına çıkması bekleniyor.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 7

AİLE YARDIMLARINDA DA ARTIŞ OLACAK

Temmuz zammı yalnızca maaşlara değil, memurların aldığı sosyal ödemelere de yansıyacak.

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde çalışmayan eş için verilen aile yardımı 3 bin 154 liradan yaklaşık 3 bin 606 liraya yükselecek.

Çocuk yardımlarında da artış yaşanacak:

  • 0-6 yaş arası çocuk için ödeme 793 liraya yaklaşacak.
  • 6 yaş üzeri çocuk için ödeme yaklaşık 397 liraya çıkacak.

Bu kapsamda eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan bir memurun toplam aile yardımı ödemesinin 5 bin 192 lirayı aşması bekleniyor.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 8

ENGELLİ ÇOCUK YARDIMI DA YÜKSELECEK

Mevcut uygulamada engelli çocuklar için çocuk yardımı yüzde 60 artırımlı olarak ödeniyor.

Temmuz ayında beklentilerin gerçekleşmesi halinde:

  • 6 yaş altı engelli çocuk yardımı yaklaşık 1.269 liraya,
  • 6 yaş üstü engelli çocuk yardımı ise yaklaşık 635 liraya yükselecek.
Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 9

BAZI MESLEK GRUPLARINDA YENİ MAAŞLAR

Beklenen zam oranının gerçekleşmesi halinde bazı kamu görevlilerinin maaşlarında da dikkat çekici artışlar yaşanacak.

Öngörülen rakamlara göre:

  • Öğretmen (1/4): 83 bin 867 TL
  • Uzman öğretmen (1/4): 92 bin 841 TL
  • Polis memuru (8/1): 93 bin 296 TL
  • Hemşire (5/1): 85 bin 470 TL

Bu rakamlar temmuz ayında kesinleşecek zam oranına göre yeniden şekillenecek.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 10

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ DE ARTACAK

Memur maaş katsayısındaki yükseliş, toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.

Şu anda 981 lira seviyesinde bulunan aylık toplu sözleşme ikramiyesinin, tahminlerin gerçekleşmesi halinde bin 121 liraya yükselmesi bekleniyor.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 11

EMEKLİ DOKTORLARIN ÖDEMELERİ DE DEĞİŞECEK

Temmuz ayında memur emeklileri de memurlarla aynı oranda zam alacak.

Bunun yanında emekli doktorlara ödenen ilave ödeme tutarlarında da artış yaşanacak.

Beklenen artışlara göre:

  • Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 31 bin 729 liraya,
  • Uzman emekli doktorların ilave ödemesi ise 41 bin 248 liraya kadar çıkabilecek.
Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 12

KESİN ORAN 3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

Temmuz zammına ilişkin tüm hesaplar şu an tahminlere dayanıyor. Nihai zam oranı, TÜİK'in açıklayacağı mayıs ve haziran enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ise gözünü şimdiden 3 Temmuz'da açıklanacak son veriye çevirmiş durumda.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 13
Meslek / Kadro Mevcut Maaş (TL) %13,15 Zamlı (TL) %14,31 Zamlı (TL)
Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4 94.384 106.795 107.890
Memur (Üniv. Mez.) 9/1 64.397 72.865 73.612
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 91.899 92.841
Öğretmen 1/4 73.368 83.016 83.867
Başkomiser 3/1 89.214 100.946 101.981
Polis Memuru 8/1 81.617 92.350 93.296
Uzman Doktor 1/4 150.426 170.207 171.952
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 74.770 84.602 85.470
Mühendis 1/4 96.211 108.863 109.979
Teknisyen (Lise Mez.) 11/1 66.870 75.663 76.439
Profesör 1/4 135.089 152.853 154.420
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.478 103.528
Vaiz 1/4 76.653 86.733 87.622
Avukat 90.000 101.835 102.879

Not: Tablodaki rakamlar, çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk için ödenen aile yardımı dahil edilerek hesaplanmıştır.

Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste 14
Unvan / Kadro Mevcut Maaş (TL) %13,15 Zamlı (TL) %14,31 Zamlı (TL)
Müsteşar 1/1 98.784 111.774 112.920
Genel Müdür 1/1 87.541 99.053 100.068
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 34.955 39.552 39.957
Memur (Lisans) 1/4 27.584 31.211 31.531
Öğretmen 1/4 41.321 46.755 47.234
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 58.010 65.638 66.311
Başkomiser 1/4 42.175 47.721 48.210
Polis Memuru 1/4 41.484 46.939 47.420
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 46.755 47.234
Mühendis 1/4 42.013 47.538 48.025
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 33.884 34.231
Pratisyen Hekim 1/4 60.510 68.467 69.169
Profesör 1/4 70.904 80.228 81.050
İmam-Hatip 41.321 46.755 47.234
Avukat 1/4 41.321 46.755 47.234

Not: Tablodaki rakamlar memur emeklileri için hesaplanan aylık tutarlarını göstermektedir. Temmuz ayında açıklanacak kesin enflasyon verileri sonrasında rakamlar değişiklik gösterebilir.

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