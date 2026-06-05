Memur zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni liste

Bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisi, milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz zammına ilişkin hesaplamalarda kritik bir eşik olacak. İlk dört aylık enflasyonla birlikte zamda yüzde 10,51'lik artış kesinleşirken, saat 10.00'da duyurulacak 5 aylık enflasyon rakamı maaşlara yapılacak artışın boyutunu daha da netleştirecek.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği temmuz zammı için geri sayım sürüyor. İlk dört aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle zam hesabında önemli bir aşama geride kalırken, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kesin artış oranı da belli olacak.

Mevcut tahminler, memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında yüzde 13 ila yüzde 14 arasında zam alabileceğine işaret ediyor. Zam oranının netleşmesiyle maaşların yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve bazı ek ödemeler de yükselecek.

GÖZLER AÇIKLANACAK İKİ KRİTİK VERİDE Temmuz zammının belirlenmesinde mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verisini 5 Haziran'da açıklayacak. Haziran enflasyonunun duyurulacağı 3 Temmuz tarihiyle birlikte ise memur ve emekli maaşlarına yansıyacak kesin artış oranı ortaya çıkacak. İlk dört aylık dönemde enflasyonun yüzde 14,64 olarak gerçekleşmesi nedeniyle memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması şimdiden kesinleşmiş durumda.

ZAM ORANINDA İKİ FARKLI TAHMİN Temmuz artışına ilişkin ilk senaryo Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininden çıktı. Buna göre yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 5,75 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 13,15 zam alabilecek. Bir diğer senaryo ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne dayanıyor. Ankette mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,89, haziran ayı enflasyonu ise yüzde 1,52 olarak öngörüldü. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6,83'e ulaşacak. Böylece toplam zam oranı yüzde 14,31 seviyesine çıkabilecek.