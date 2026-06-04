Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışmacı Berna Kan duygu dolu anlar yaşadı. Yaşam öyküsünün ekrana taşındığı bölümde geçmişine dair önemli detayları paylaşan Kan, ölümle burun buruna geldiği trafik kazasını da anlattı. Stüdyoyu duygulandıran bölümde, 5 milyon TL'lik büyük ödülün açılması da gecenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı Berna Kan'ın hayat hikayesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Çocukluk yıllarından çalışma hayatına, annelikten anneanneliğe uzanan yaşam öyküsünü anlatan klip sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Kan, yarışmacı arkadaşlarından da büyük destek gördü. Programda ayrıca yarışmanın ilk 5 milyon TL'lik büyük ödül kutusunun açılması heyecanı artırdı.

HAYAT HİKAYESİ HERKESİ DUYGULANDIRDI Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Berna Kan'ın yaşam öyküsü yarışmada özel bir kliple ekranlara taşındı. Çocukluk yıllarında ailesinin bakkalında çalışarak sorumluluk alan Kan'ın, noterlikte geçen uzun meslek hayatı ve aile yaşamı izleyicilerle paylaşıldı. Klipte, yıllar süren çalışma hayatının ardından anne ve daha sonra da anneanne olan Kan'ın bugün folklor ve tiyatro gibi sosyal faaliyetlerle ilgilendiği anlatıldı. En büyük hedeflerinden birinin ise yeni bir araç alarak torunuyla daha rahat vakit geçirmek olduğu belirtildi.

"GELENLERE DEĞİL, GİDENLERE AĞLIYORUM" Klip sonrasında duygularını paylaşan Berna Kan, yarışmada bulunmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. Yarışmacı arkadaşlarından ayrılacak olmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Kan, insanların hayatındaki her olayın bir nedeni olduğuna inandığını ifade etti. Stüdyodaki samimi açıklamaları hem yarışmacıları hem de izleyicileri duygulandırdı. "Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Ne olursa olsun, iyi ya da kötü, bir nedeni vardır."

YARIŞMACI ARKADAŞLARINDAN DUYGUSAL DESTEK Stüdyoda duygusal atmosferi güçlendiren anlardan biri de yarışmacı Yağmur'un Berna Kan hakkında yaptığı konuşma oldu. Yağmur, Kan'ın yarışmacılar arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her sabah geldiğimizde 'Kahvaltı yaptın mı?' diye sorardı. Bizim ekibin anası gibiydi. Seninle içeceğimiz kahveleri özleyeceğim." Bu sözler hem Berna Kan'ı hem de stüdyodaki diğer yarışmacıları duygulandırdı.