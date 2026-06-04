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Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışmacı Berna Kan duygu dolu anlar yaşadı. Yaşam öyküsünün ekrana taşındığı bölümde geçmişine dair önemli detayları paylaşan Kan, ölümle burun buruna geldiği trafik kazasını da anlattı. Stüdyoyu duygulandıran bölümde, 5 milyon TL'lik büyük ödülün açılması da gecenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı 1

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı Berna Kan'ın hayat hikayesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Çocukluk yıllarından çalışma hayatına, annelikten anneanneliğe uzanan yaşam öyküsünü anlatan klip sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Kan, yarışmacı arkadaşlarından da büyük destek gördü. Programda ayrıca yarışmanın ilk 5 milyon TL'lik büyük ödül kutusunun açılması heyecanı artırdı.

Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı 2

HAYAT HİKAYESİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Berna Kan'ın yaşam öyküsü yarışmada özel bir kliple ekranlara taşındı. Çocukluk yıllarında ailesinin bakkalında çalışarak sorumluluk alan Kan'ın, noterlikte geçen uzun meslek hayatı ve aile yaşamı izleyicilerle paylaşıldı.

Klipte, yıllar süren çalışma hayatının ardından anne ve daha sonra da anneanne olan Kan'ın bugün folklor ve tiyatro gibi sosyal faaliyetlerle ilgilendiği anlatıldı. En büyük hedeflerinden birinin ise yeni bir araç alarak torunuyla daha rahat vakit geçirmek olduğu belirtildi.

Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı 3

"GELENLERE DEĞİL, GİDENLERE AĞLIYORUM"

Klip sonrasında duygularını paylaşan Berna Kan, yarışmada bulunmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. Yarışmacı arkadaşlarından ayrılacak olmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Kan, insanların hayatındaki her olayın bir nedeni olduğuna inandığını ifade etti. Stüdyodaki samimi açıklamaları hem yarışmacıları hem de izleyicileri duygulandırdı.

"Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Ne olursa olsun, iyi ya da kötü, bir nedeni vardır."

Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı 4

YARIŞMACI ARKADAŞLARINDAN DUYGUSAL DESTEK

Stüdyoda duygusal atmosferi güçlendiren anlardan biri de yarışmacı Yağmur'un Berna Kan hakkında yaptığı konuşma oldu. Yağmur, Kan'ın yarışmacılar arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her sabah geldiğimizde 'Kahvaltı yaptın mı?' diye sorardı. Bizim ekibin anası gibiydi. Seninle içeceğimiz kahveleri özleyeceğim."

Bu sözler hem Berna Kan'ı hem de stüdyodaki diğer yarışmacıları duygulandırdı.

Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı 5

İLK 5 MİLYON TL AÇILDI

Duygusal anların ardından yarışmanın heyecan dozu yeniden yükseldi. Berna Kan'ın seçimiyle açılan 12 numaralı kutudan 5 milyon TL çıktı. Böylece yarışmadaki ilk 5 milyon TL'lik büyük ödül elenmiş oldu.

Kutuyu açan yarışmacı Hilal büyük üzüntü yaşarken, Berna Kan arkadaşına destek vererek moral verdi. Kan, "Birimiz o 5 milyona çıkacaktı. Canımız sağ olsun" sözleriyle dikkat çekti.

Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı 6

TRAFİK KAZASI HİKAYESİNİ İLK KEZ ANLATTI

Program sırasında hayatındaki önemli dönüm noktalarından birini de paylaşan Berna Kan, geçirdiği trafik kazasında emniyet kemerinin hayatını kurtardığını söyledi. Kan yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Allah'tan emniyet kemerini takmışım. Aracım takla attı ama çok şükür bugün buradayım."

Bu açıklamanın ardından Esra Erol da emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekerek izleyicilere önemli bir mesaj verdi.

Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı 7

5 MİLYON TL'NİN ARDINDAN 2 MİLYON TL'Yİ DE AÇTI

Var Mısın Yok Musun'da heyecan peş peşe açılan yüksek tutarlı kutularla arttı. Berna Kan'ın yarıştığı bölümde önce 5 milyon TL'lik büyük ödül oyundan çıktı. Kısa süre sonra 2 milyon TL'nin de açılması stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı 8

BANKANIN 100 BİN TL TEKLİFİNİ REDDETTİ

Yüksek ödüllerin elenmesinin ardından gözler bankadan gelecek teklife çevrildi. Üçüncü turun sonunda banka, Berna Kan'ın kutusu için 100 bin TL teklif etti. Esra Erol'un "Var mısın, yok musun?" sorusuna Berna Kan, "Yokuz" yanıtını verdi. Böylece yarışmacı, bankanın teklifini reddederek yoluna devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun’da duygusal gece: Ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı 9

DEVAM ETSEYDİ NE KADAR KAZANACAKTI?

Yarışmada daha önce bankanın 365 bin TL'lik teklifini kabul ederek oyundan ayrılan Berna Kan, finalde dikkat çeken bir gerçekle karşılaştı. Esra Erol, yarışmaya devam etmesi halinde bankanın yedinci turda kendisine 1 milyon 700 bin TL teklif edeceğini açıkladı.

Bu rakamı duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Kan, "Ederdim. Tabii ki de hem de nasıl ederdim" diyerek teklifi kabul edeceğini söyledi. Ardından açılan kutularda Berna Kan'ın kutusundan 250 bin TL çıkarken 5 milyon TL'nin ise diğer kutuda olduğu ortaya çıktı. Sonuç karşısında üzülmek yerine mutlu olduğunu söyleyen Kan, yarışmada kurduğu dostlukların kendisi için kazandığı paradan daha değerli olduğunu ifade etti.

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